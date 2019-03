"Cotele de capitalizare ale fondurilor de pensii private sunt negociabile in masura in care se va ajunge la o intelegere cu Guvernul privind investitiile fondurilor in proiectele importante pentru Romania, in sanatate, energie, infrastructura si sectorul IMM-urilor", a afirmat Teodorovici, conform Profit.ro.

Actionarii administratorilor din Pilonul II de pensii spun ca noile cerinte de capital prevazute prin OUG nr. 114/2018, de aproximativ 800 de milioane de euro, pun o povara imensa si nesustenabila asupra industriei. El solicita modificarea acestei ordonante pe baze fundamentate economic.