Teodorovici: Companiile de stat, obligate să participe la licitațiile publice „Un alt punct aprobat este un memorandum care, spunem noi, va aduce modificari importante și o schimbare poate de paradigma”, a declarat Eugen Teodorovici. „Va dau un exemplu concret. Am avut, ca orice instituție publica, nevoie sa contractam anumite servicii de transport aerian. Am constatat o situație neplacura vis-a-vis de operatorul nostru național de transport aerian, care nu a ofertat la solicitarea noastra. Astfel, Ministerul Finanțelor (MF) a fost obligat sa plateasca un transport pe o anumita ruta, unde urmau sa ajunga experții MF, in loc de 200 și ceva de euro cursa respectiva, 500… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici este suparat ca Tarom nu a depus o oferta, dupa ce MFP a vrut sa achiziționeze bilete de avion; Toate companiile statului vor fi obligate sa participe la licitații, potrivit unui memorandum adoptat, joi, de Executivul Dancila. ”Am avut, ca orice instituție…

- Companiile cu capital de stat vor fi obligate sa participe la procedurile de achizitii publice, a anuntat joi ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. De asemenea, autoritatile contractante vor avea obligatia de a trimite companiilor de stat invitatii de participare la licitatii. In acest sens, Guvernul…

- "Prima masura propusa este ca se va intocmi de catre autoritatile publice tutelare a unei liste complete cu operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii si activitati autorizate prin statut", a anuntat Teodorovici. A doua masura se va lua prin publicarea…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013. Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea…

- Vor fi suplimentate posturile pentru medicina de familie Autoritatile sanitare au luat decizia de a suplimenta numarul de posturi pentru medicina de familie, ceea ce va rezolva problema celor 415 tineri medici care au promovat concursul de Rezidentiat, dar nu au locuri de munca. Ministrul…

- AFIR recomanda demararea cat mai rapida a procedurii de achiziție a proiectului tehnic. Conform recomandarilor Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), stabilirea tipului de procedura se va face insumand valoarea estimata a proiectului tehnic cu cea a lucrarilor. Obținerea autorizației de…

- Activitatea Colegiului National de Informatii (CNI) este suspendata, a anuntat miercuri Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV), precizand ca se fac verificari in privinta tuturor absolventilor cursurilor CNI. Totodata, ANIMV a precizat ca a fost instituita o comisie de specialitate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor."E.ON…

- Teodorovici, mesaj catre angajații ANAF: Nu au voie sa stea la ghișeu și sa se planga, sa propuna soluții!, a spus ministrul Finanțelor Publice, marți, la Parlament. El a precizat ca nu se pune problema schimbarii actualei conduceri a Agenției Naționale pentru Administrare Fiscala. ”La ANAF este o conducere,…

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov, informeaza Novinite. Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte…

- Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, a insistat in discursul susținut in plenul dezbaterilor pe inechitatile sociale determinate de cadrul legislativ, pe saracirea deliberata a Consiliilor Judetene prin acte normative care le iau resursele si nu stabilesc venituri compensatorii. Ministrul…

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- Autoritatile vor definitiva structura noii banci pentru dezvoltare in acest an fiind, de fapt, o banca de promovare, a declarat miercuri Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. 'Este un concept mai vechi, banca de promovare, cum este cunoscuta la nivel european.…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "(...)…

- Bonurile in valoare de 501 lei emise la 30 ianuarie au iesit castigatoare la a doua extragere lunara din acest an a loteriei fiscale, fondul total de premiere, de un milion de lei, fiind impartit la maxim 100 de persoane. Ministerul Finantelor a organizat duminica a doua extragere lunara a loteriei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca au fost identificate mai multe solutii pentru formularul 600, mentionand ca in viitor vor fi un singur formular si o singura plata, in semestrul al doilea a anului, "bazata efectiv pe cifre reale". "În momentul în care am fost învestită,…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru depunerea…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice,...

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat marți, la Palatul Parlamentului, ca autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala. „Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti, 13 februarie, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600.

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se...

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Astazi si maine la Ministerul…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Gaura de MILIARDE in buget:…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres.Vom avea actul normativ care va spune foarte clar…

- Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a înaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea ce…

- Autoritatile renunta la ajutorul de stat pentru IT-sti si alte categorii de angajati dupa transferul contributiilor, venind insa cu un mecanism de retinere la sursa, prevazut intr-un proiect de Ordonanta, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. "Pentru acei angajatori care…

- Autoritatile renunta la ajutorul de stat pentru IT-sti si alte categorii de angajati dupa transferul contributiilor, venind insa cu un mecanism de retinere la sursa, prevazut intr-un proiect de Ordonanta, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. "Pentru acei angajatori care…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta in acest an nicio taxa suplimentara, nicio crestere a unei taxe, impozit si asa mai departe.…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor, care va fi inlocuit cu Eugen Teodorovici in Guvernul Dancila, a declarat, dupa sedinta CEx PSD, ca decizia a fost una politica si i-a urat succes colegului sau care va prelua portofoliul. Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88%…

- Consiliul Concurentei a lansat miercuri in consultare publica doua ghiduri ce contin elementele esentiale pe care trebuie sa le prevada contractele de incredintare a prestarii serviciului public de alimentare a populatiei cu energie termica si a serviciului public de transport local de persoane.…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza. In cadrul intalnirilor, membrii asociatiilor s-au…

- Consiliul Concurenței a amendat 33 de companii și patru asociații pentru stabilirea unor tarife minime pe piața serviciilor de paza, sancțiunile totalizand 23,4 de milioane de lei, a anunțat joi instituția. ”In cadrul intalnirilor, membrii asociatiilor s-au inteles sa stabileasca un pret minim pentru…

- 14 aeroterme cu aer cald au fost adaugate inventarului RADET incepand cu luna aceasta. Achiziția vine pe fondul numarului mare de avarii la rețeaua de distribuție a agentului termic din cauza vechimii acesteia. RADET anunța ca a mai achiziționat „utilaje independente de intervenție, care maresc și…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile...

- Ordonanta de urgenta referitoare la domeniul achizitiilor publice, care va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, va introduce pragul de licitatie de 929.000 lei pentru autoritatile locale, a anuntat presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), Bogdan Puscas. …

- Bugetele unitatilor administrativ-teritoriale mici vor fi afectate negativ de un amendament adoptat, vineri seara, in comisiile reunite de buget-finante din Parlament, sustine Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice. 'Afectati bugetele tuturor UAT-urilor mici, a marii majoritati a UAT-urilor, prin…

- Bugetele unitatilor administrativ-teritoriale mici vor fi afectate negativ de un amendament adoptat, vineri seara, in comisiile reunite de buget-finante din Parlament, sustine Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice. 'Afectati bugetele tuturor UAT-urilor mici, a marii majoritati a UAT-urilor, prin…