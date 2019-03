Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Cițu a susținut, sambata, pe Facebook, ca inflația a fost premeditata de Coaliția PSD - ALDE, astfel incat PIB-ul nominal sa fie mai mare, ceea ce acopera deficitul bugetar și arata o creștere economica mai ridicata. Astfel, el estimeaza ca leul trebuie sa se deprecieze.Citește…

- Iata ce scrie Florin Cițu pe pagina sa de Facebook: ”Dati-l jos pe Orlando! Saptamana viitoare depun o motiune simpla la Senat prin care cer demiterea lui Eugen Teodorovici. Opinia mea sustinuta de argumente despre cel mai slab ministru de finante din istoria post decembrista, o stiti deja. In aceasta…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustine ca ijignirile la adresa senatorului liberal Florin Citu a avut loc in contextul in care la dezbatere se spuneau „nu doar minciuni", ci se faceau acuzatii grave, „total nejustificate".

- "E o victorie de etapa, dar am convingerea ferma ca se va incerca din nou, in alta maniera, de aduce la bun sfarsit, de catre initiatori, in sensul obtinerii efectelor pe care le doresc: revizuirea tuturor dosarelor care au avut la baza aceste protocoale secrete", a afirmat Gorghiu, vineri, la Senat.…

- "Asta este ce cred eu. De doua zile primesc foarte multe mesaje si telefoane de la colegi din Palament, mass-media si oameni din sectorul financiar bancar. Le raspund astazi tuturor si sa nu mai vorbim despre asta pana nu se implica institutiile statului. Eu nu cred ca Eugen Teodorovici…

- Parlamentarul liberal Florin Cițu susține ca un grup se folosește de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, parlamentarul solicitand intervenția instituțiilor statului. „Asta este ce cred eu. De doua zile primesc foarte multe mesaje si telefoane de la colegi din Palament, mass-media si oameni din…

- Imprumut important, Cițu il vrea pe Teodorovici in Parlament "Am prezentat o propunere Biroului Executiv ca la inceputul sesiunii din februarie sa introducem o motiune simpla la Senat si sa cerem demisia ministrului Finantelor Publice, dar acum as vrea sa ma adresez direct ministrului Finantelor…

