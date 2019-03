Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat luni, in Parlament, ca Executivul va veni cu o propunere de modificare a OUG 114, rezultata in urma dialogului si pentru interesul mediului de afaceri, nu din constrangere sau la presiunea companiilor. "Intotdeauna am fost un om al dialogului.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca si-ar dori ca Presedintia sa prezinte public, pentru dezbatere, o analiza privind proiectul de buget pe 2019, pentru a vedea daca temerile presedintelui Klaus Iohannis sunt sau nu justificate. "Mi-as dori foarte…

- Romania se confrunta cu riscuri crescute sub forma deteriorarii deficitului de cont curent si accelerarea costurilor cu forta de munca, iar deciziile guvernamentale recente au sporit riscurile in sectorul financiar si ar putea afecta in mod negativ investitiile private, arata Comisia Europeana in raportul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca nu crede ca OUG 114/2018 afecteaza Pilonul II de pensii. Ministrul a afirmat, totdată, că nu crede nici că afirmaţia economistului şef al BNR, Valentin Lazea, potrivit căreia societăţile de administrare…

- Ordonanta de urgenta 114 face ravagii și in sistemul de pensii. Valentin Lazea, ececonomist-sef al Bancii Naționale a Romaniei, spune ca marea majoritate, daca nu chiar toate cele sapte societati de administrare ale Pilonului II, se gandesc sa se retraga din Romania, din cauza conditiilor impuse de…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat, vineri seara, ca, in curand va fi lansat un program prin care vor fi dotate cu WC-uri toate școlile, pana la finalul acestui an, transmite Mediafax.Ministrul Finanțelor Publice a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la Antena 3,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prezida marti prima sedinta a Consiliului pentru afaceri europene si financiare (ECOFIN), informeaza ministerul de resort. Seful MFP se afla la Bruxelles, in perioada 21-22 ianuarie 2019, pentru o serie de reuniuni si intalniri bilaterale in contextul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca declaratia senatorului liberal Florin Citu potrivit careia angajatilor din minister li se cere sa masluiasca datele privind executia bugetara pe anul 2018 este „o bazaconie totala si o imbecilitate“, adaugand ca presa din Romania ar trebui sa…