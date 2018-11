Stiri pe aceeasi tema

- O noua rectificare bugetara ar putea fi discutata, in sedinta de astazi a Guvernului. Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor, care precizeaza ca a fost respectat deficitul bugetar de 3% din Produsul Intern Brut. Sume suplimentare vor primi Finantele, Munca si Sanatatea,…

- Pentru a discuta despre reconfigurarea Europei dupa 1918 Peste 20 de istorici din centre universitare din Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Italia și Rusia participa, zilele acestea, la conferința „1918 și reconstrucția Europei Centrale și de Est”. Vineri, 23 noiembrie, respectiv…

- "Romanii trebuie sa stie ca la Palatul Victoria avem o gasca de iresponsabili, care demonstreaza pe zi ce trece ca nu sunt capabili sa ia decizii in numele Romaniei. Am vazut rectificarea bugetara propusa de Ministerul Finantelor si am ramas profund socat, pentru ca domnul Dragnea, cel care ne tot…

- Propunand o a doua rectificare bugetara din acest an, Ministerul Finantelor a elaborat deja un proiect in acest sens, “cu incadrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB”. Astfel, conform informatiilor facute publice dinspre ministerul condus de catre Eugen Teodorovici, cateva ministere urmeaza…

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, cu incadrarea in ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde…

- Opinie medicala gratuita pentru bolnavii de cancer Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pentru adulti din Turcia, vine pentru a doua oara in Romania, in data de 10 noiembrie 2018, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala bolnavilor de cancer din…

- Investesc in educatia propriilor copii, tin cont de parerile acestora si le ofera acces sporit la tehnologie. Acestea sunt doar cateva dintre caracteristicile familiilor moderne de la noi din tara. Concluzia apartine unui studiu recent facut de iSense Solutions, care arata ca doar 38% din familii se…

- In Romania nu a fost problema banilor atunci cand s-a vorbit de proiecte, ci modul in care anumite ministere "inteleg" sa foloseasca acesti bani, "fie ca sunt din buget, bani europeni sau din alte surse de finantare", a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…