Teodorovici are noi ordine pentru ANAF: Vreau sa vad verificari la marile companii, la multinationale, la banci

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, duminica seara, intr-o emisiune, ca il va chema pe Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la minister, pentru o discutie privind bancile. "Am sa ii fac o invitatie domnului Guvernator sa vina la Ministerul de…

- "Sunt convins ca tot ce s-a intamplat in acesti ani, dupa Revolutie, in zona insolventei, in zona marilor corporatii, in zona sistemului bancar, in zona multor elemente care au facut obiectul ordonantei faimoase 114, vin din neaplicarea legii de catre ANAF. Adica nu poti sa ai in zona de insolventa,…

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, cere revocarea șefului ANAF, Ionuț Mișa. In aceste sens, ministrul Teodorovici i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila, inca din 28 decembrie, in care iși exprima nemulțumirea fața de activitatea lui Ionuț Mișa și cere schimbarea acestuia…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a inmanat luni, la Palatul Victoria, reprezentantilor a cinci companii acorduri de finantare atribuite in baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, astfel incat numarul beneficiarilor din acest an creste…

- Guvernul s a hotarat cand va adopta Romania moneda euro, iar anuntul a fost facut de Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, scrie Antena 3.ro. Potrivit declaratiilor ministrului, Romania va trece la moneda euro in 2024. "In 2024. Asa este calendarul oficial", a spus Eugen Teodorovici,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eurgen Teodorovici, a afirmat, vineri, ca fiscul nu le va da amenzi firmelor care au facut comenzi pentru noile case de marcat fiscale cu memorie, obligatorii de la 1 noiembrie, acesta precizand ca aceia care nu pot face dovada unor astfel de demersuri vor suporta rigorile…

- Salariul minim va crește cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica la Antena 3 Eugen Teodorovici, ministerul Finanțelor.„Analizam care este data optima și vom lua o decizie. Este posibil ca hotararea de Guvern sa apara saptamana viitoare”,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, și senatorul PNL Florin Cițu au avut, sambata, un schimb de replici legat de situația bugetului de stat, ca urmare unui document trimis Comisiei Europene (CE), scrie Mediafax.La data de 18 octombrie, MFP a trimis catre CE o scrisoare…