Teodorovici ar putea amana intrarea in vigoare a masurilor din OUG 114 care privesc Pilonul II de pensii

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, se va intalni joi cu administratorii fondurilor de pensii administrate privat, Pilonul II.Citește și: Traian Basescu face comparația intre Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi: 'Mergea la ei in birou cu un dosar...' „Joi o sa am o discutie…

- Cotele de majorare a capitalului social impuse fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) prezente pe piata din Romania sunt negociabile in masura in care administratorii acestora vor fi dispuși sa investeasca in domenii prioritare, a declarat pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Eugen…

- Guvernul este dispus sa mai lase in privința celor 800 de milioane de euro pe care trebuie sa ii aduca de acasa fondurile care administreaza Pilonul II daca acestea vor dori sa investeasca in proiectele Guvernului de sanatate, energie, infrastructura și intreprinderi mici și mijlocii. "Cotele de capitalizare…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a avut o intalnire cu acționarii fondurilor de pensii private din Romania, iar discuțiile s-au purtat pe OUG 114. Surse apropiate negocierilor, citate de stiripesurse.ro, au precizat ca s-a ajuns la o ințelegere intre Guvern și administratorii fondurilor…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a avut o intalnire cu acționarii fondurilor de pensii private din Romania, iar discuțiile s-au purtat pe OUG 114.Citește și: Separarea apelor in PNL: Iși pregatește Orban EXIT-ul? (surse) Surse apropiate negocierilor ne-au precizat ca s-a ajuns…

- In cadrul discuțiilor din Parlament, pe tema Ordonanței 14, cunoscuta ca și "Taxa pe Lacomie" UDMR a solicitat initierea consultarilor cu toti actori implicati in elaborarea OUG 114, efectuarea unui calcul corect al impactului financiar, si adoptarea unei noi Ordonante de Urgenta de prorogare a aplicarii…

- Valentin Lazea, economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a sustinut, luni, ca majoritatea administratorilor de pensii private Pilon II doresc sa se retraga din Romania, din cauza regulilor impuse prin Ordonanta de Urgenta de Guvernului 114/2018. „Din ce inteleg eu din discutiile cu Asociatia…