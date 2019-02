Teodorovici anunță voalat că Pilonul I va fi mai atractiv dect Pilonul II Ministrul Finanțelor Publice (MFP) a vorbit vineri la Guvern despre faptul ca din Pilonul I se vor putea face investiții, având în vedere ca a ajuns pe excedent în urma trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. Asta în condițiile în care nu se știe ce se va întâmpla cu Pilonul II din cauza cerințelor de capital din &"Ordonanța lacomiei&".



"Este foarte important de precizat ca bugetul de pensii în acest an este pe excedent ca urmare a unei masuri pe care Guvernul în perioada trecuta, anume acel transfer de contribuții de…

Sursa articol: hotnews.ro

