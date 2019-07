Teodorovici anunta o plafonare si o "taxa de solidaritate" pentru pensiile speciale mai mari de 10.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat luni ca se intenționeaza introducerea unei „taxe de solidaritate” care sa fie aplicata pensiilor speciale care depașesc 10.000 de lei. Potrivit ministrului, propunerea sa a fost „convenita de principiu in cadrul CEX-ului” PSD. „O varianta normala ar…

