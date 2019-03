Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa modifice, in perioada urmatoare, OUG 114, “Ordonanta lacomiei” cum au numit-o unii. Una dintre principalele modificari tine de calcularea ROBOR. OUG 114 va fi modificata printr-o alta ordonanta de urgenta, care va fi aprobata “saptamana viitoare in Guvern”, din cate a anuntat ministrul…

- Ministrul Finantelor anunta primele modificari la Ordonanta lacomiei. Acestea vor viza in special sectorul bancar si Pilonul II de pensii. Eugen Teodorovici a spus ca modul de calcul al indicelui ROBOR folosit pentru calculul ratelor la creditele in lei va fi schimbat. Acesta se va baza pe tranzactiile…

- Guvernul va modifica saptamana viitoare OUG 114/2018 printr-o noua ordonanta de urgenta, iar una din principalele modificari va fi stabilirea ROBOR in functie de tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Eugen

- Ministrul Finantelor a anuntat ca se va intalni si in zilele urmatoare cu reprezentantii bancilor, astfel incat sa fie agreat textul privind modificarea OUG 114 pe partea bancara, astfel incat sa se intre cu el in sedinta de Guvern de saptamana viitoare. "Ne vom întâlni şi mâine…

- Președintele executiv Asociației Romane a Bancilor a declarat, dupa negocierile cu Ministerul Finanțelor privind modificarea OUG 114, ca bancherii vor face o analiza a proiectului de OUG in cursul acestei zile, iar ulterior propunerile lor vor fi transmise Ministerului Finanțelor, urmand a avea loc…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi cu 0,03 puncte procentuale, pana la 2,90% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In perioada similara a anului trecut, respectiv…

- Ministrul Finantelor l-a invitat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa vina la Ministerul de Finante pentru a discuta deschis, deoarece a auzit din piata ca ar fi presiuni "agresive" din partea BNR catre banci pentru a nu se scadea indicele ROBOR. "Am să fac o invitaţie domnului…

- Ministrul Finantelor nu neaga o posibila instalare a crizei economice in tata noastra, afirmand ca va gasi solutia pentru ca economia romaneasca sa nu sufere, iar efectele sa fie cat mai mici.