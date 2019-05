Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, in municipiul Lupeni, ca banii din taxa de mediu, pe care proprietarii de masini au achitat-o la prima inmatriculare a autovehiculelor, va fi restituita celor in drept pana la sfarsitul lunii mai si ca ANAF va trebui sa emita pana…

- Eugen Teodorovici a precizat ca ANAF va trebui sa emita pana atunci toate deciziile de impunere necesare acestui proces. Schimbari oficiale privind TICHETELE de MASA si VOUCHERELE de VACANTA. Decizia a aparut in Monitorul Oficial "Stiti ca eu am anuntat foarte clar ca voiam sa nu mai…

- TAXA AUTO 2019. "Cu sau fara somatia Comisiei Europene, noi am prevazut, in Ordonanta 114 daca nu ma insel, un termen pana in iunie anul acesta sa fie banii rambursati. De ce am pus iunie? Ca sa fie un termen mai larg. Cel tarziu pana in iunie am pus noi legal, dar sa nu inteleaga cei care ne urmaresc…

- Banii privind taxa auto vor fi rambursati cel tarziu pana in luna iunie a acestui an, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Cu sau fără somaţia Comisiei Europene, noi am prevăzut, în Ordonanţa 114 dacă nu mă înşel, un termen până…

- Bugetul adoptat vineri de catre Guvern prevede faptul ca Primaria Capitalei va primi doar 49% din impozitul pe venit, sub nivelul de 60% cerut de catre Asociația Municipiilor din Romania, iar ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a afirmat ca este nevoie de o dezvoltare unitara, inclusiv cea a comunelor.…