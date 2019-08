Teodorovici anunta ca trece Vama sub autoritatea ministrului de Finante Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, ca Vama va fi scoasa din subordinea Administratiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si va fi o structura separata, sub autoritatea ministrului de Finante.



"Se va crea o structura separata, independenta total, sub autoritatea ministrului de Finante, deci nu subordonata cuiva. Ce ramane in ANAF se rearanjeaza, regiunile dispar ca si putere, pentru ca nu este corect ca sa aiba regiunea decizia, cand la judet e problema. Partea de contestatii pleaca de la ANAF la Finante, pentru ca nu ANAF-ul trebuie sa judece ceea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

