Stiri pe aceeasi tema

- Președintele executiv PSD, Eugen Teodorovici, a anunțat duminica seara, la Antena 3, ca iși retrage candidatura interna din PSD pentru a fi desemnat prezidențiabilul partidului.El a zis ca marti, la Comitetul Executiv National, cine mai doreste "isi mentine sau nu dorinta de a candida si se…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca va pleca din fruntea partidului, daca PSD nu va intra in turul doi, la alegerile prezidentiale. "Da, se impune demisia mea, daca PSD nu intra in turul doi", a spus premierul, intrebata daca isi asuma un…

- "Partidul Miscarea Populara va avea candidat la alegerile prezidentiale. Vrem sa le oferim romanilor o alternativa credibila, un candidat care sa aiba exact ceea ce romanii asteapta acum - si anume un om politic pregatit, dedicat muncii, pentru ca institutia prezidentiala nu este doar o institutie…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat luni seara, la postul RTV, ca data congresului PSD in care se va desemna candidatul pe care il va sustine partidul pentru alegerile prezidentiale este 3 august. Intrebat despre posibilitatea ca actualul presedinte executiv al PSD, ministrul finantelor,…

- "As cere demisia tuturor liderilor care au obtinut un rezultat sub cel la care s-au angajat, (daca PSD va pierde alegerile, n.red.). Fiecare judet trebuie sa-si faca o analiza si sa-si propuna un criteriu de performanta. Daca lasam la voia intamplarii, putem avea judete care se implica si muncesc…

- "Alegerile prezidentiale sunt o prioritate pentru noi. Daca la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemultumit partidul, daca la alegerile europarlamentare am vazut ca nu am reusit efectiv sa castigam increderea membrilor, simpatizantilor, a cetatenilor inseamna ca undeva s-a gresit.…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, relateaza Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…