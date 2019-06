TEODOROVICI, anunț extrem de important. DĂNCILĂ confirmă Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, in sedinta informala de la Neptun a conducerii PSD, ca va candida pentru prezidențialele din acest an. Informația a fost confirmata de premierul Dancila. Pe langa Teodorovici, Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae și-au manifestat deja intenția de a candida la prezidențiale. Candidatul PSD la prezidențiale ar urma sa fie stabilit la Congresul din 29 iunie. Presedintele interimar al social-democratilor, Viorica Dancila, a anuntat ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care si-au anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

