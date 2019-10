Teodorovici, anunț despre majorarea salariilor cu 100 de lei 'Doamna Viorica Dancila a spus ca noi am avut ca promisiune in programul de guvernare majorarea salariului cu 100 de lei. Facem hotarare (de guvern, n.r.), avizam in ministere si asteptam de la Ministerul Justitiei sa ne spuna daca se poate. Aceasta masura creeaza un cost al muncii pentru angajatori. Dar efectul ei ne dorim sa nu se regaseasca la angajator, ci sa trecem la reducerea de contributii. Pentru noi (PSD, n.r.) era un obiectiv ca pana in 2020 sa scadem contributiile si atunci castiga si angajatul si angajatorul. Colegii liberali au spus ca vor aduce din zona gri si neagra bani la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall a anunțat, marți, ca va convoca in regim de urgența Comisia MCV la nivel național, compusa din reprezentanți ai instituțiilor care au un rol in privința funcționarii sistemului judiciar din Romania, pentru a discuta un plan pentru implementarea recomandarilor Comisiei Europene.știre…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Forumul Fermierilor, ca lucreaza la ameliorarea diferentelor de finantare intre fermierii romani și cei din Uniunea Europeana, precum si la egalizarea costurilor pe care acestia le suporta, anunța MEDIAFAX.Citește și: Indemn…

- Statul va acoperi diferenta dintre media finantarilor din Europa si costul de finantare din Romania, pentru toti cei care fac agricultura, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Forumul Agricultorilor. "Omul care face agricultura in Romania, ca face business, trebuie sa aiba…

- 'Omul care face agricultura in Romania, ca face business, trebuie sa aiba acelasi cost de finantare pe care il au ceilalti in afara tarii, adica costul de finantare al dvs., al fermierilor, trebuie sa fie acelasi ca al unuia din Franta sau din alta tara pe zona de agricultura. Costul fermierilor…

- "Pentru eficientizarea comunicarii, imbunatatirea transparentei si reducerea birocratiei ANAF, MFP a decis extinderea exploatarii potentialului Spatiului Privat Virtual (SPV) ca instrument de relationare directa cu fiecare contribuabil la bugetul de stat. In acest sens, in SPV vor fi disponibile:…

- Chirita a participat la sedinta Comisiei pentru industrii la dezbaterea Ordonantei de urgenta 114. El a spus ca simpla abrogare a OUG 114 fara a lua in discutie OUG 19 din 2019 ar insemna ca aceasta din urma ramane in vigoare si produce efecte. Intrebat in legatura cu cresterea importului de gaze,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca la CEC se lucreaza la un produs, ce va fi lansat probabil in luna septembrie, prin care se vor putea trimite bani din strainatate fara niciun fel de comision. "Românii trimit bani acasă, foarte bine. Plătesc de multe ori comisioane…