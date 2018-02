Teodorovici: Angajatii ANAF nu au voie sa se planga

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a sustinut ca angajatii ANAF nu au voie sa se planga, dupa ce acestia au spus ca se lovesc de probleme legate de evziunea fiscala si ca aceasta este prea slab definita. „Angajatii ANAF nu au voie sa se planga. Obligatia lor era sa vina sa propuna…

- "Angajatii ANAF nu au voie sa se planga. Obligatia lor era sa vina sa propuna conducerii, de-a lungul timpului, solutii pentru problemele pe care dansii le culeg de la contribuabili. Sa stea la ghiseu sau sa stea in spatele biroului si sa se planga nu cred ca este corect. Dar impreuna o sa gasim…

- Teodorovici, mesaj catre angajații ANAF: Nu au voie sa stea la ghișeu și sa se planga, sa propuna soluții!, a spus ministrul Finanțelor Publice, marți, la Parlament. El a precizat ca nu se pune problema schimbarii actualei conduceri a Agenției Naționale pentru Administrare Fiscala. ”La ANAF este o conducere,…

- Incepand de saptamana viitoare devin functionale primele automate de carduri RATB. Acestea sunt amplasate in statiile RATB de la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Piata Unirii si Piata Romana, potrivit Digi24. "Vor fi functionale saptamana care vine. Urmand ca restul sa devina…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), informeaza publicatia Kathimerini. South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii…

- Deputatii vor un "audit energetic complex" al Palatului Parlamentului si pentru asta vor plati o firma de consultanta in eficienta energeticacu 1,41 milioane lei cu tot cu TVA, pentru un contract care se va derula pe parcursul a doi ani si jumatate. Termenul-limita de depunere a ofertelor…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. "Din punct de vedere…

- Parlamentarul rus Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia. Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie, informeaza BBC.…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Facebook nu se bazeaza doar pe inteligenta artificiala si algoritmi pentru a filtra continutul pe care il vezi. Exista niste moderatori in spate, iar aceasta meserie este una foarte dura. Nu exista nici un manual care sa te pregateasca pentru meseria de moderator la cea mai mare retea sociala…

- Schema de compensare pentru IT dezavantajeaza angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20% tocmai ca sa protejeze angajatii, sustine Raluca Bontas, partener Deloitte Romania. "Schema de compensare a costurilor suplimentare impuse de transferul contributiilor de asigurari sociale…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana. Acordul prevede majorarea salariilor…

- Firma Tel Drum a creat aparenta unei stari de insolventa, iar in realitate societatea nu are probleme financiare, acuza DNA. Motivul: firma vrea sa se sustraga de la raspunderea penala in dosarul deschis lui Liviu Dragnea. Pe de alta parte, directorul general al societatii, Petre Pitis, arata ca firma…

- Un robot pe nume Sawyer prepara si serveste cafea clientilor intr-o cafenea din Tokyo, Japonia, deschisa saptamana trecuta in districtul Shibuya. Robotul are un singur brat si un ecran in care ii sunt infatisati ochii, noteaza Daily Mail. Aparatul isi intampina clientii si ii intreaba…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca formularul 600 nu mai trebuie depus, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia. "In sedinta de Guvern a fost o prima ordonanta…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului. Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de…

- Cresterea economiei globale va accelera probabil anul acesta, dupa o evolutie peste asteptari in 2017, fiind pentru prima data de la criza financiara cand PIB-ul mondial opereaza la potential deplin, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat marti de Banca Mondiala (BM), transmit Xinhua,…

- Salariile a 85 dintre cei 212 angajati ai Filarmonicii "George Enescu" vor fi diminuate anul acesta, in urma modificarilor impuse de Guvernul Tudose. "Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei.…

- Doua case din cartierul Pipera au fost sparte de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania. Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant…

- Brian Krzanich, seful companiei Intel, este acuzat ca in decembrie 2017 si-a vandut toate actiunile pe care avea voie sa le vanda dupa ce a aflat despre problemele grave de securitate care afecteaza procesoarele produse in ultimii 23 de ani de compania pe care o conduce. La scurt timp dupa…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Multa lume vorbeste despre Bitcoin, dar putini detin asa ceva. Insa cum ar fi sa primesti salariul in monede virtuale? Ai accepta asa ceva? De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda. Potrivit BBC,…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a ales o modalitate inedita de a le transmite romanilor un mesaj de Craciun. Intr-o postare de pe pagina de Facebook a institutiei, pe un fundal rosu, alaturi de un Mos sub acoperire, a carui barba aminteste de documente (strict secrete?) trecute printr-un…

- Ministerul de Finante organizeaza, duminica, o extragere speciala a Loteriei Bonurilor Fiscale, unde vor participa bonurile emise in perioada 1 aprilie - 8 decembrie 2017. "La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului,…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, urmeaza sa anunte luni deschiderea unei investigatii asupra acordurilor fiscale convenite de retailerul suedez de mobila Ikea cu autoritatile olandeze, acorduri care potrivit unui raport publicat de ecologisti in Parlamentul European ar fi permis…

- Bonurile fiscale emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de un milion…

- Obligatia de plata a taxei de clawback pentru firmele producatoare de medicamente derivate din sange uman sau plasma va fi suspendata, pe o perioada de doi ani, incepand din 1 ianuarie 2018, anunta Ministerul Sanatatii. Decizia a fost luata printr-o ordonanta de urgenta emisa, joi, de Guvern.…

- Intrarom, filiala romaneasca a Intracom Telecom, a primit premiul "Best Industry Manufacturing" in cadrul Galei Comunicatii Mobile organizate saptamana trecuta de catre publicatia "Comunicatii Mobile" in Bucuresti. Intrarom a fost premiata pentru investitia sa durabila si sustinuta in productia…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Romanii care sustin independenta Justitiei sunt chemati sa iasa in strada, marti, in ziua in care Camera Deputatilor va da votul final la prima dintre legile din acest domeniu, Statutul judecatorilor si procurorilor. Protestatarii sunt indemnati sa aiba cu ei si un fluier. Scopul acestei manifestatii…

- Muzeul Luvru din Abu Dhabi a anuntat, vineri, ca tabloul lui Leonardo da Vinci, vandut la licitatie la mijlocul lui noiembrie cu 450 de milioane de dolari, a fost cumparat de autoritatile arabe, a doua zi dupa ce presa a sustinut ca proprietarul lucrarii ar fi un print saudit, scrie AFP. "Luvru…

- Ford Motor intentioneaza sa produca din 2020 o noua masina electrica in Mexic, iar la fabrica sa din Michigan (SUA) ar urma sa fie produs din 2021 un vehicul fara sofer. Decizia de a produce un vehicul autonom la fabrica din Michigan este o veste buna pentru regiune, urmand sa fie infiintate…

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector au avut, miercuri, discutii cu premierul Mihai Tudose, dar si cu liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. La plecarea din Parlament, primarul general le-a declarat jurnalistilor ca a avut discutii cu liderii…

- Bitcoin a depasit, miercuri, pragul de 12.000 de dolari, doborand astfel un nou record. In ultimele saptamani, criptomoneda a sarit prag dupa prag, scrie CNN. Dupa ce la inceputul anului Bitcoin valora sub 1.000 de dolari, a reusit pe parcursul lui 2017 sa depaseasca pragul de 8.000…

- NASA a reusit sa puna primul om pe Luna si sa lanseze sondele Voyager care au ajuns pana dincolo de sistemul solar. A reusit toate astea cu niste computere mult inferioare telefonului tau. Nu e o greseala, e o evolutie fireasca a tehnologiei. Din cand in cand trebuie sa ne reamintim de unde am pornit…

- Primaria Capitalei va acorda peste 1.000 de vouchere de vacanta angajatilor sai. Astfel, 1.110 angajati ai primariei vor primi indemnizatie de vacanta sub forma de voucher in valoare de 1.450 de lei, adica 1.609.500 de lei in total platiti din banii bucurestenilor, arata jurnalistul Catalin…

- Samsung anunta din cand in cand cate un telefon cu clapeta. E randul modelului W2018, unde camera iese in evidenta, scriu cei de la Playtech.ro. Samsung W2018 a pornit ca un zvon si se stia despre acesta ca are doua ecrane. Ambele sunt de 4,2 inci la rezolutie full HD. Desi ai crede ca e un…

- Pensiunile si hotelurile din zonele de munte din Romania estimeaza un grad de ocupare de 85 - 90% pentru minivacanta de 1 Decembrie, potrivit ultimelor date HotelGuru.ro. De asemenea, in topul destinatiilor preferate raman statiunile montane, satele din Transilvania, Bucovina si Maramures,…