- Salariul minim va creste cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica la Antena 3 Eugen Teodorovici, ministerul Finantelor. Teodorovici: salariul minim creste cel mai tarziu de la 1 ianuarie „Analizam care este data optima si vom lua o decizie. Este posibil…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca in zilele urmatoare este posibil ca Guvernul sa anunte data de la care va creste salariul minim pe economie. "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele…

- "Avem resursele bugetare necesare pentru plata salariilor si pensiilor, pentru aplicarea legii salarizarii. Fac aceste clarificari pentru a pune punct unor speculatii lipsite de temei. Suntem responsabili fața de finanțele publice, deciziile pe care le luam sunt coerente și convergente. Ministerul…

- Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca, informeaza Guvernul. Conform sursei citate, premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici s-au intalnit, marti, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor pentru a discuta cresterea salariului minim pe economie. S-a stabilit ca, pentru persoanele fara studii superioare, salariul va fi de 2.080 de lei,…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de hotarare de Guvern privind cresterea salariului minim brut…

- SALARIU MINIM, majorare diferențiata. Marire cu 100 de lei net Premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-aui intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de Hotarare de…

- Salariul minim se pastreaza si in privat. "Nu, exclus. Nu exista asa ceva in programul de guvernare. De altfel, inteleg de la domnul Teodorovici ca este o opinie personala. Eu vorbesc despre ce scrie in programul de guvernare. Dumnealui spune cum ar fi mai bine pentru mediul de afaceri. Am discutat…