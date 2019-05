Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dambovita, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, conform agerpres.ro. …

- Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane, clar, anul 2024, a declarat, ieri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres, in preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de finante (ECOFIN), organizate…

- Prima rectificare bugetara este planificata in iulie si va viza, printre altele, veniturile in scadere ale unor comunitati locale fata de cele previzionate, a explicat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- „Anul trecut, anul trecut, primariile au avut 700 de lei pe cap de locuitor si anul acesta sunt 1.000 de lei pe cap de locuitor, dar nu mai putin de 2 milioane de lei pe comuna. Anul trecut, s-au alocat pentru partea de cheltuieli sociale, discutie avuta la inceputul acestui an, 3,5 miliarde de lei.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, la TVR 1, ca OUG 114 va fi modificata, iar „taxa pe lacomie” se schimba in „stimulent pentru harnicie”, prin care bancile sa finanteze economia reala. Teodorovici a mai declarat ca in aprilie Guvernul ar putea aproba amnistia fiscala.

- Ministerul Finantelor Publice a publicat o noua Strategie fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021, care prevede un deficit al bugetului general consolidat de 28,249 miliarde lei, respectiv de 2,76% din PIB (cash), fata de 26,118 miliarde lei (2,55% din PIB) varianta anterioara, din februarie. PIB-ul…

- Azi incepe o noua perioada de subscriere, pentru patru noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Titlurile au scadente la 1, 2, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% si, respectiv, 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile.…

- Liderul deputaților USR, Cristina Pruna, a declarat, sâmbata, ca exista riscul sa avem o criza bugetara, având în vedere maniera în care procedeaza guvernul și a adaugat ca ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ar trebui sa își dea demisia pentru ca se joaca cu cifrele…