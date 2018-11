Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a refuzat, joi, la Alba Iulia, sa comenteze in legatura cu declaratia sa privind limitarea permisului de lucru intr-un stat UE la maximum 5 ani si a sustinut ca nu a auzit scandarile unor protestatari la adresa sa. "Am spus ce am avut de declarat.…

- Premierul Viorica Dancila se afla, joi, la Alba Iulia, unde va vizita Monumentul Unirii, va avea o intalnire cu IPS Irineu, Arhiepiscop de Alba Iulia. De la ora 10.30, are loc, in Sala Unirii, o sedinta solemna de Guvern.

- Viorica Dancila a ajuns la Alba Iulia pentru ședința solemna de Guvern, programata joi la ora 10.30, la Sala Unirii. Inainte de a incepe ședința, premierul face o vizita la Monumentul Unirii, insoțita de miniștri. Urmatorul moment in programul premierului ese la Catedrala Incoronarii acolo unde se…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie privind data majorarii salariului minim pe economie este in curs si va fi luata in Guvern in urmatoarele zile, adaugand ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este 1 ianuarie 2019.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca le-a propus ministrilor de Finante din Uniunea Europeana ca fiecarui muncitor sa ii fie limitat dreptul de a lucra intr-o tara, respectiv sa se poata face doar pe o anumita perioada.

- "Este o decizie in curs si am spus ca erau cele doua date, 1 decembrie si 1 ianuarie, si se va lua o decizie in Guvern in urmatoarele zile", a declarat Eugen Teodorovici, marti, la Parlament. Teodorovici a precizat ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este "1 ianuarie 2019,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca bugetul Administratiei Prezidentiale arata "foarte bine", precizand ca, la rectificarea aprobata de Guvern vineri, s-au alocat suplimentar sase sau sapte milioane de lei. "Cu siguranta, arata foarte bine bugetul dansilor. Nu am la mine informatia…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, susține, in continuare, ca nu era nevoie de așteptarea unui aviz din partea Cosiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pentru adoptarea rectificarii bugetare de catre Guvern, invocand trei decizii ale Curții Constituționale.