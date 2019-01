Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca exista presiuni agresive din partea Bancii Naționale asupra bancilor comerciale pentru a nu se scadea ROBOR-ul. Teodorovici a spus ca-l va invita pe Mugur Isarescu la Ministerul de Finanțe pentru o ”discuție deschisa”. Citește și: Carmen…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat ca il invita pe Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), impreuna cu presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, pentru a discuta cum se aplica taxa pe activele bancare. El a lansat o serie de acuzatii la adresa BNR, despre care…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca a venit timpul ca și guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu, sa mai treaca pe la Ministerul de Finanțe pentru a oferi raspunsuri ”intr-o discuție deschisa”.Citește și: Carmen Dan a CEDAT presiunilor: adevarul despre protestele din…

- Unul dintre principalele reprosuri care i se aduc sefului ANAF sunt legate de incasari. "Incasarile sunt deficitare in zona multinationalelor pentru ca multinationalele - nu doar in Romania, ci peste tot in lume - se optimizeaza fiscal foarte bine. De altfel, de la 1 ianuarie, a intrat in…

- Investitorii straini se declara dezamagiti de discursul public care incearca sa sugereze ca ”strainii” doresc sa faca rau Romaniei si care antagonizeaza companiile mari cu cele mici, criticand in acest context si ultima Ordonanta de Urgenta emisa de Ministerul de Finante, care urmeaza sa modifice peste…

- Vodafone Romania a atacat in termeni foarte duri masurile cuprinse in ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante prin care vor creste taxele platite de companiile de comunicatii. Al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila si una dintre cele mai mari companii din economie…

- "Am vazut in spatiul public o discutie vizavi de companiile de stat, ca an de an Ministerul de Finante sau Guvernul Romaniei ia din aceste companii, unde statul este, sa spunem, actionar, intr-o anumita masura, partea de resurse financiare, vaduvind aceste companii de ceea ce ele pot cheltui pe zona…

- Ministrul de Finante spune ca se gandeste la o formula legala prin care preturile sa fie fixe la pompa timp de un an, dupa ce se va elimina supraacciza, tocmai pentru ca romanii sa simta scaderea tarifelor. "Romania este printre tarile cu nivel ridicat de taxare- de 50%, daca nu ma insel,…