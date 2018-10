Stiri pe aceeasi tema

- Și in 2019 angajații la stat vor primi vouchere de vacanța, astfel ca Ministrul de Finanțe a explicat care sunt noutațile și cum vede el, din punct de vedere oficial, revoluționarea turismului in Romania. Eugen Teodorovici a explicat care sunt pricipiile de acordare a voucherelor de vacanța și cum ajuta…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca proiectul de lege privind insolventa este definitivat si are toate avizele, el manifestandu-si speranta ca acesta va fi inclus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern din aceasta saptamana.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca proiectul de lege privind insolventa este definitivat si are toate avizele, el manifestandu-si speranta ca acesta va fi inclus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern din aceasta saptamana. "Este definitivat acest proiect de act normativ.…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a delegat, joi, pe consilierii prezidentiale Mihaela Ciochina si Cosmin Marinescu ca sa discute cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre rectificarea bugetara, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Catedrala Mantuirii Neamului primește 115 milioane de lei la rectificarea bugetara, potrivit proiectului, in contextul in care Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a fost in centrul mai multor scandaluri in ultimii ani in privința finanțarilor primite de la stat sau a afacerilor derulate. Rectificarea bugetara…

- Ministrul de Finante, verificari la minister si la ANAF in cazul casei familiei Iohannis. Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca a dispus verificari la institutiile din subordine si la nivelul ANAF pentru a afla modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis.…

- Presedintele Camerei Deputatilor si liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat ca asteapta de la ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sa spuna clar care sunt procedurile de urmat pentru recuperarea sumei ce a fost stabilita printr-o hotarare, in instanta, ca fiind "incasata ca folos…

- Ministrul de Finante a scris, marti seara, ca replicile de pe Facebook pentru care a fost criticat de fapt nu i-au apartinut si ca un colaborator pro-bono ar fi fost cel care i-a gestionat pagina. Eugen Teodorovici a mai precizat ca nu are de gand sa-si ceara scuze pentru ceva ce nu ii apartine.