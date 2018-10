Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodoroivi, a declarat, marti, ca agentii economici din statele mai mici din UE, inclusiv Romania, au parte de un tratament diferit in tarile unde incep sa faca business. Teodorovici a adaugat ca acest fapt inseamna un minus din punct de vedere bugetar.

- Tarile dezvoltate ale Uniunii Europene vor beneficia la maximum de Acordul de Parteneriat Economic Uniunea Europeana - Japonia, insa problema este ce are Romania de oferit in conditiile in care economia nipona este supertehnologizata, a declarat miercuri presedintele Camerei de Comert si Industrie…

- Potrivit meteorogilor, incepand de marți, 23 octombrie, vremea se va raci in cea mai mare parte a estului Europei, inclusiv in Romania, unde temperaturile vor scadea dramatic pentru aceasta perioada a anului. Potrivit meteorologilor de la Severe Weather Europe, cel puțin doua valuri de aer polar vor…

- ORA DE IARNA 2018. Acesta ar putea fi ultimul an in care se va mai lua aceasta masura. Comisia Europeana a propus renunțarea la schimbarea orei in Europa. Aceasta masura ar putea sa intre in vigoare incepand cu anul viitor. Statele memebre al Uniunii Europene vor avea libertatea de a alege daca doresc…

- Companiile din Romania platesc taxe cu 4% mai mari decat media la nivel mondial, exprimate ca procent din pretul combustibilului, lucru ce genereaza un dezavantaj major pentru acestea si are potentialul de a incetini cresterea economica, conform unui studiu realizat de UHY, reteaua internationala…

- Tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la carne in anul 2017 au fost Polonia, cu aproximativ 43% sub media din UE, Bulgaria, cu preturi mai mici cu 42% decat media, si Romania, cu aproximativ 41% sub media din UE, arata datele publicate vineri de Eurosta,

- Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elvetiei si Norvegiei. România ocupând astfel locul 5 în Europa, poziţie ocupată în 2016 de Italia, un stat…