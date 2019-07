Stiri pe aceeasi tema

Patru copii cu varste cuprinse intre unu si 13 ani au fost raniti, luni seara, si transportati la Spitalul Judetean Buzau dupa ce taxiul in care se aflau a fost lovit de un alt autoturism, la Buzau, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Buzau, o femeie de 53 de ani, aflata la volanul…

Atacantul olandez Luuk De Jong a fost transferat la PSV Eindhoven la FC Sevilla pentru 12,5 milioane de euro, a anuntat clubul spaniol, potrivit news.ro.Jucatorul de 28 de ani a semnat un contract pana in 2024.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut tarilor europene sa instituie sanctiuni impotriva Iranului, dupa ce Teheranul a anuntat ca a depasit limita impusa rezervelor sale de uraniu imbogatit de acordul din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AGERPRES.

Atacantul Marcus Rashford si-a prelungit contractul cu Manchester United pana in 2023, a anuntat, luni, clubul englez, anunța news.ro.La doar 21 de ani, Marcus Rashford a disputat deja 170 de meciuri pentru Manchester United si contractul initial expira in 2020.

Proiectul de lege privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale a fost trimis la Comisia juridica pentru intocmirea raportului si va intra miercuri in dezbaterea si votul plenul Camerei Deputatilor, anunța AGERPRES.Decizia a fost luata luni de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

Autoritatile din regiunea Ile-de-France au decis luni sa ridice alerta "portocalie" de canicula emisa saptamana trecuta din cauza temperaturilor record pentru luna iunie inregistrate in majoritatea zonelor din Franta, relateaza AGERPRES."Avand in vedere scaderea temperaturilor anuntata pentru…

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizeaza, marti, conferinta de inchidere a doua proiecte ce au vizat finantarea IMM-urilor si promovarea exporturilor acestora, anunța AGERPRES.

Trei cetațeni straini care au incercat sa intre ilegal in Romania, ascunși sub un autocar, au fost prinși, luni, de polițiștii de frontiera din Constanța. Tinerii, cu varste cuprinse intre 21 și 26 de ani, au declarat ca intenționau sa ajunga in țari din Vestul Europei, potrivit mediafax.