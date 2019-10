Teodora Becali s-a casatorit in acest weeekend. Fiica lui Gigi Becali a avut parte de o nunta luxoasa, ca-n povești. Evenimentul grandios a avut loc la Palatul Snagov, a fost prezentat de Catalin Maruța, iar atmosfera a fost intreținuta de Andra. Teodora Becali și Mihai Mincu și-au unit destinele in acest weekend. Fiica lui Gigi Becali a imbracat doua rochii de mireasa. Prima rochie, pe care a purtat-o la cununia religioasa, a fost pe modelul rochiilor de prințesa, ampla și cu voal, iar cea de-a doua rochie de mireasa, pe care a imbracat-o la petrecere, a fost pe modelul sirena, evidentiindu-i…