Stiri pe aceeasi tema

- Eusebiu de la „Insula Iubirii” continua sa iși șocheze colegii și ispitele cu intențiile sale, in privința iubieti lui Teodora. Aflat pe canapea cu ispita Loredana, Eusebiu a intrebat-o pe aceasta cum o percepe pe Teodora. „O vad o femeie descurcareata, desteapta. Ea cauta altceva, se vede. Eu nu va…

- Pentru fetele de la Minitel, noaptea cu numarul șapte la Insula Iubirii a fost una in care petrecerea a aratat adevaratele fețe și interese. Denisa s-a folosit de toate armele pentru a-l cuceri pe Andi. Ispita a...

- Eusebiu a marturisit ca Teodora este femeia vieții lui, femeia cu care vrea sa se casatoreasca, insa la scurt timp dupa ce a vazut imaginile in care femeia marturisea ca se simte atrasa de ispita Mircea, el s-a razgandit.

- INSULA IUBIRII 2019 Aurel nu a suspectat nicio secunda ca jocul lui duplicitar va fi demascat, la fel de convingator jucat in fața ambelor femei. Cel care avea impresia ca poate doar sa profite in urma situației pe care insula i-o ofera, a pierdut tot ce crede ca a caștigat cu atata ușurința la…

- Eusebiu s-a aflat azi pentru prima data la bonfire, acolo unde a incercat sa-i explice lui Radu Valcan faptul ca și-a dat seama ca Teodora este femeia vieții lui. Cu toate acestea, realitatea este alta.

- Mircea este una dintre cele mai ravnite ispite masculine de la „Insula Iubirii”. Dupa ce sezonul trecut s-a indragostit de Mirela, acum acesta a facut o noua cucerire. Este vorba despre Teodora, iubita lui Eusebiu și considerata cea mai matura dintre concurente. Invitat in cadrul emisiunii de la Antena…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…