- S-au petrecut scene incendiare la Insula Iubirii. Teodora l-a sarutat pe ispita Mircea și a facut flotari deasupra lui, iar Geanina a acceptat sa intre intr-o ipostaza fierbinte cu ispita Andi.

- In editia de saptamana aceasta,Teodora și-a invins frica de inalțime și s-a bucurat de premiul pe care l-a caștigat cu ispita Mircea. Bungee jumping a fost una dintre activitațile extreme de care au avut parte cei doi. Apoi, se pare ca relatia dintre cei doi a trecut la alt nivel!

- Mirela Banias este una dintre cele mai apreciate, dar si criticate foste concurente de la "Insula Iubirii". Relatia ei cu Ionut Gojman si gestul acestuia de a ramane ispita in noul sezon au fost atras tot felul de discutii si reactii si chiar daca sezonul 4 s-a terminat de mult timp, cei doi sunt in…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Cel de-al cincilea sezon al emisiunii ”Insula Iubirii” a readus-o in atenția telespectatorilor pe Diana Constantin, o tanara care și-a mai testat dragostea pentru partener și in sezonul al treilea.

- A inceput cel de-al cincilea sezon al reality show-ului ”Insula Iubirii”, iar printre concurenții care au venit sa-și testeze dragostea este Teodora, o tanara in varsta de 34 de ani, care formeaza un cuplu cu Eusebiu de mai bine de un an de zile.

- Insula Iubirii sezonul 5 urmeaza sa inceapa pe Antena 1 din 22 aprilie. Emisiunea care a cucerit publicul din Romania revine cu noi povești de iubire interesante și cu 4 cupluri dispuse sa-și testeze relațiile. Iata cine sunt participanții acestui sezon! Insula Iubirii sezonul 5. Cuplurile care iși…