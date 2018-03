Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, efectueaza joi si vineri o vizita oficiala in Republica Croatia. Potrivit MAE, in programul de joi al oficialului roman figureaza inaugurarea Consulatului onorific al Romaniei de la Split, intalniri cu autoritatile locale si o intrevedere cu presedintele…

- Fondatorul Asociatiei Little People, Shajjad Hadier, numit consul onorific al Marii Britanii la Cluj Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, l-a numit marti pe Shajjad Hadier Rizvi, om de afaceri si coordonator al unor actiuni caritabile pentru copiii bolnavi de cancer, drept consul onorific in Cluj-Napoca,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Republicii Croatia, Davor Vidis, printre temele abordate fiind securitatea din regiune si "necesitatea" urmarii caii europene, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. In…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a pledat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, care a avut loc la Bruxelles, in favoarea mentinerii atentiei si sprijinului Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova, se arata intr-un comunicat de presa transmis de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi Giorgi Abashishvili si pe consilierul prezidential de politica externa Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea la ceremonia de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, au semnat, joi, un protocol de colaborare, document care va asigura un cadru consolidat de cooperare intre institutia reprezentativa a diplomatiei romane si mediul universitar, adaptat…

- Abateri de aproape 30.000.000 de lei identificate de Camera de Conturi in anul 2017 in Economie / Pentru anul 2017, Camera de Conturi Teleorman a avut de efectuat, la nivelul unitatilor administrative-teritoriale din judet, 43 de acțiuni de control/audit, dintre care 34 misiuni de audit financiar,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- Ministrul Tudorel Toader s-a intalnit marti cu ambasadorul Republicii Croatia in Romania, Davor Vidis, context in care au discutat, printre altele, despre colaborarea in domeniul Justitiei, cu accent pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea, astazi, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, scrie news.ro.Intrevederea este programata la ora 13.00. O astfel de intalnire are loc anual.Anul trecut, in 20 februarie, Ministrul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, joi, o intrevedere cu omologul sau libian, Mohamed Taher Siala, aflat in vizita in Romania, si a discutat cu acesta inclusiv despre necesitatea solutionarii crizei din aceasta tara pe cale pasnica. Potrivit unui comunicat al MAE transmis…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice indica importante caderi de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada actual, sunt inregistrate intarzieri ale mijloacelor de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri, cu aceasta ocazie seful diplomatiei romane subliniind vointa politica a ambelor parti de a dinamiza cooperarea economica, sectoriala si investitionala. Cei doi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu a dezvaluit la DCNews Live temele discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, in cadrul vizitei pe care diplomatul a efectuat-o in Romania.

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a spus ca Declarațiile de unire cu Romania votate de autoritațile a 11 localitați din Republica Moldova reflecta voința cetațenilor, iar afirmațiile socialistului Igor Dodon potrivit carora aceste actiuni ar putea genera un „razboi civil" sunt…

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere marti, 6 februarie, la Bucuresti, cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a declarat ca Republica Moldova ramane o prioritate de prim rang in politica interna si externa a Romaniei, indiferent…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a plecat intr-o vizita de lucru la Bucuresti. Demnitarul se va intalni cu omologul sau, Teodor Melescanu.Intrevederea va avea loc la ora 11:00 si va fi urmata de o conferinta de presa.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Astazi, 30 ianuarie, intre Republica Moldova și Republica Croația a fost semnat protocolul adițional de modificare a Acordului moldo-croat privind promovarea și protejarea reciproca a investițiilor, noteaza NOI.md. Protocolul a fost semnat de catre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat lista oficiala a miniștrilor pe baza caruia va merge in Parlament sa ceara votul de incredere.Iata lista oficiala prezentata de Viorica Dancila: Prim-ministru: Viorica DancilaVicepremier pentru implementarea Parteneriatelor Internaționale ale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe noul ambasador al Republicii Armenia la Bucuresti, Sergey Minasyan, in vizita de prezentare, la debutul mandatului in Romania.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, seful diplomatiei romane si-a exprimat convingerea ca relatiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, spune ca pana la acest moment nu exista informatii ca printre victimele accidentului feroviar produs joi dimineata in Italia ar fi si cetateni romani. "Din pacate, a fost un accident feroviar la Milano. La ora actuala, continua operatiunile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, o intrevedere cu o delegatie a American Jewish Committee (AJC), condusa de presedintele executiv al acesteia, David Harris, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. In cadrul intrevederii,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca a convenit cu omologul italian Angelino Alfano sa demareze pregatirea celei de a treia sedinte comune a guvernelor celor doua tari. "România si Italia au o relatie economica excelenta cladita pe doua decenii de parteneriat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu ia in considerare sa demisioneze, desi „orice membru de Guvern este remaniabil”, transmite News.ro . Intrebat luni, la o conferinta de presa prilejuita delansarea presedintiei bulgare la Consiliul UE, daca considera ca postul sau…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a efectuat joi, 11 ianuarie 2018, o vizita de lucru la Cernauți, Ucraina. In timpul vizitei Meleșcanu s-a intalnit cu omologul sau Pavlo Klimkin și au discutat subiectul Legii educației și problema școlilor cu predare in limba romana. Șeful diplomației…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina, precizand ca Romania nu ii va uita niciodata pe cei care vorbesc si fac parte din etnia romaneasca.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Agentia de presa agentia Kyodo News a anuntat vineri ca premierul Japoniei Shinzo Abe va efectua o vizita oficiala in Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu in regiune. In 100 de ani, de la Marea Unire, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in Romania.…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada din Israel la Ierusalim, punct de vedere care a fost impartașit si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierului Mihai Tudose, respectiv ministrului de Externe, Teodor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, ca se va intalni cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a discuta despre proiectul noului sediu al ministerului, sustinand ca niciunul din cele 10 sedii in care functioneaza MAE nu apartin acestuia.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca, in ceea ce priveste modificarile la Legile justitiei, este important ca toti cei care au ingrijorari fata de acestea sa spuna „concret” despre ce ingrijorari este vorba.

- Anul 2017 a fost marcat, in județul Caraș-Severin, de vizita mai multor oficiali straini, printre care președintele Republicii Croația, Kolinda Grabar-Kitarovic, dar și de evenimente sportive și artistice de anvergura, precum finala Campionatului Național Individual de lupte greco-romane, libere…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca Romania ramane consecventa pozitiei privind crearea a doua state - Israel si Palestina -, punctand ca trebuie gasit dialogul direct intre cele doua parti si sa nu se recurga la masuri unilaterale care ar putea avea un impact negativ…

