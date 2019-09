Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul ALDE, Iani Popa, a adunat doar 13 voturi in primul tur. Au fost si cinci voturi nule. Numarul necesar de voturi pentru o majoritate simpla era de 68, dat fiind ca in plen au fost prezenti 134 de senatori. Astfel, se va organiza turul II al alegerilor pentru sefia Senatului.

- Teodor Melescanu - sustinut de PSD, Alina Gorghiu - propusa de PNL si Ion Popa de la ALDE sunt cei trei candidati care vor cere marti, in plen, votul senatorilor pentru a fi alesi ca presedinte al Camerei...

- Senatorii isi vor alege azi noul presedinte, in cursa pentru aceasta functie fiind inscrisi Teodor Melescanu, membru al ALDE sustinut de PSD, Alina Gorghiu (PNL) si Ion Popa (ALDE). Prima sansa o are Melescanu din moment ce PSD mai are nevoie de doar un vot, adica al lui Melescanu, pentru a avea majoritatea…

- Teodor Meleșcanu, susținut de PSD pentru șefia Senat, a declarat ca este dispus sa fie suspendat din ALDE timp de șase luni pentru a rezolva problema legata de poziția partidului, dar și pentru menținerea grupului de la Senat. Acesta a susținut ca a discutat acest subiect și cu alți colegi. ALDE…

- Kelemen Hunor a declarat, miercuri, ca UDMR ar susține candidatura liberalului Alinei Gorghiu pentru șefia Senatului, daca aceasta va exista. Totodata, Kelemen Hunor a afirmat ca maghiarii resping numirea lui Teodor Meleșcanu la conducerea forului superior al Parlamentului, scrie pesurse.ro „Am discutat…

- Grupul parlamentar al PSD a stabilit sa il susțina pe fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului a anunțat Viorica Dancila, la finalul intrunirii senatorilor social-democraț. Intrebata daca Teodor Meleșcanu a fost intrebat cu privire la acest subiect, Viorica…