- Senatorii ALDE o susțin in turul 2 pe Alina Gorghiu la șefia Senatului, impotriva lui Teodor Meleșcanu, a anunțat Ion Popa, candidatul ALDE care nu a intrat in turul 2.Daca se pastreaza votul din primul tur, Gorghiu va avea 62 de voturi, Meleșcanu 67 și raman cele 5 abțineri/voturi nule din…

- Senatorul ALDE Teodor Meleșcanu, propus de PSD la șefia Senatului, a fost ales președinte al forului legislativ in plenul de marți, a transmis Mediafax. Teodor Meleșcanu a obținut 67 de voturi din totalul voturilor senatorilor prezenți. Alina Gorghiu, propunerea PNL a obținut 49 de voturi, in timp ce…

- „Un atac, o lovitura sub centura pe care doamna Dancila, impreuna cu colegii ei, vrea sa o aplice ALDE. Decizia luata in ALDE a fost ca ALDE sa aiba o propunere in persoana colegului nostru Iani Popa. Ne vom trezi in situația nefireasca de a avea doua propuneri pentru funcția de președinte, amandoua…

- Senatorii isi vor alege azi noul presedinte, in cursa pentru aceasta functie fiind inscrisi Teodor Melescanu, membru al ALDE sustinut de PSD, Alina Gorghiu (PNL) si Ion Popa (ALDE). Prima sansa o are Melescanu din moment ce PSD mai are nevoie de doar un vot, adica al lui Melescanu, pentru a avea majoritatea…

- PSD l-a propus pe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului ALDE il susține pe Ion Popa pentru aceasta funcție. Alina Gorghiu este propunerea PNL. Senatorul liberal are susținerea UDMR și a PMP Marele test Pana la urma opoziția a venit cu doi candidați - Alina Gorghiu…

- Pentru functia de presedinte al Senatului au fost anuntati pana in prezent trei candidati: Teodor Melescanu, sustinut de PSD, Ion Popa, de la ALDE, si Alina Gorghiu, propusa de PNL. Calin Popescu-Tariceanu, presedintele ALDE, considera ca nominalizarea lui Teodor Melescanu de catre social-democrati…

- Negocieri dure, in ALDE, pentru a doua funcție in stat. Reuniți intr-o ședința de urgența, liderii ALDE au venit cu o propunere noua pentru șefia Senatului: Iani Popa. Acesta a fost lider de grup al sentorilor. Popa se va lupta cu Teodor Meleșcanu și cu Alina Gorghiu pentru ocuparea locului lasat liber,…

- Senatatoul ALDE, Teodor Mesescanu, va fi sustinut de PSD pentru functia de presedinte al Senatului, dupa o decizie luata de socia-democrati in acest sens. Teodor Mesescanu discuta in prezent cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, aceasta propunere.