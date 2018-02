Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Polonia sunt impotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei, au declarat la Bucuresti ministrii de externe din cele doua tari.

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz

- Propusa de Comisia Europeana joi, 1 februarie, noua Directiva va imbunatați calitatea apei potabile și va facilita accesul la aceasta, permițand totodata o mai buna informare a cetațenilor. Propunerea legislativa are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Produsele din tutun vor fi marcate cu un indicator pentru a se ști de unde provin Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate din 2019 cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail. …

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Buda cere demisiile lui Dragnea si Tariceanu: Romania risca sa o ia pe urmele Poloniei Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat,…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Romania o ia serios pe urmele Poloniei. Autoritațile romane vor fi chemate in fața Parlamentului European pentru a da explicații cu privire la amenințarile la statul de drept - cu referire directa la legile justiției pentru care a fost criticata constant puterea de la București.Topul partidelor:…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei solicita imperios o reacție publica și masuri concrete atat ministrului de externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, cat și ministrului delegat pentru afaceri Europene, Victor Negrescu. CNMR avertizeaza ca numai in ultima luna statul roman, instituțiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- Lucru care inseamna ca inceputul de an va fi marcat de „asaltul” celor interesati sa-si pastreze „puterile discretionare” chiar cu pretul destabilizarii tarii. „Asa zisii „rezistenti” care au pretentia ca apara justitia, cand, de fapt, ei nu doresc decat sa pastreze actualul simulacru de justitie, stat…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, joi, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, seicul Ahmed Ali Hamad Almualla. Potrivit unui comunicat de presa al MAE, seful diplomatiei romane a apreciat contributia ambasadorului Ahmed Ali Hamad Almualla la dezvoltarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, Safdar Hayat, aflat in vizita de curtoazie, se arata intr-un comunicat al MAE remis Agerpres. Potrivit sursei citate, la intalnire a luat parte si Zaheer Janjua, subsecretar de…

- Corespondența de la Sorin Popescu: Eurodeputați romani au confirmat la o intalnire cu presa din Romania riscul ca in cadrul instituțiilor europene sa se incerce o modalitate de condiționare a acordarii fondurilor europene de situația statului de drept, dar au apreciat ca o astfel de masura este dificil…

- In tarile unde nu sunt legi clare, apar fraude, crește corupția și se pierde increderea investitorilor. Astfel, acordarea sumelor de bani ar putea fi condiționata de transparența și integritatea statului respectiv, scrie digi24.ro. Primele state vizate de acest mecanism ar fi Ungaria și Polonia,…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Astazi, la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat: ”Intre ministrul roman de Externe și cel american nu s-a discutat despre situația achiziției de rachete Patriot. Rex Tilleson nu a pus pe tapet aceasta problema. Am vazut ca la intrevedere a participat și Excelența Sa ambasadorul Hans…

- Parlamentul European considera ca reformele din justiție incepute de guvernul polonez risca incalcarea grava a valorilor fundamentale ale UE și ale statului de drept. Varșovia a reacționat dur și a calificat rezoluția aleșilor europeni drept scandaloasa.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se afla in Romania, el oprindu-se la București la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia. Tillerson nu are un program oficial în România, informeaza Ambasada Statelor Unite ale Americii, într-un mesaj transmis AGERPRES.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut marti convorbiri cu prim-ministrul muntenegrean, Dusko Markovic, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza la Podgorita. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, marti, Agerpres, cei doi oficiali au discutat despre perspectivele europene…

- Deputatul basarabean din Parlamentul Romaniei, Constantin Codreanu, considera „provocatoare” practica de a scrie „Moldova” pe documentele eliberate in Romania pe numele cetațenilor din R. Moldova. Constantin Codreanu a expediat interpelari ministrului Afacerilor Interne de la București, Carmen Daniela…

- 16 ministri europeni ai energiei si cei din China se vor reuni la Bucuresti intr-un grup de lucru, in interiorul formatului 16+1. Romania a ales sa coordoneze Centrul pentru Dialog si Cooperare pe Proiecte Energetice in interiorul acestui format, iar anul acesta va fi gazda primului eveniment la…