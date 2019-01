"Suntem surprinsi de declaratia domnului Bernd Fabritius, insarcinat al Guvernului federal german pentru minoritatile nationale si pentru etnicii germani din afara tarii stabiliti in Germania. Domnul Fabritius nu are calitatea institutionala de a aprecia 'cine ar trebui sa stea in capul mesei, in timpul presedintiei romanesti a Consiliului UE, presedintele Klaus Iohannis sau premierul Viorica Dancila?'", subliniaza Melescanu, potrivit agerpres.ro.