Teodor Meleşcanu, preşedintele Senatului. Val Vâlcu: Mesaj dublu de la PSD. Strategie foarte bună! "Se pune intrebarea de ce PSD l-a ales pe Melescanu si nu pe altcineva. Votul de azi a dat doua semnale. Unul ca PSD poate face majoritatea, ca guvernarea rezista si doi, ca pot imparti cu ALDE. Este un mesaj important pentru membrii ALDE care vor vota in Parlament. Daca cei de la ALDE vad ca raman cu functiile, sunt mai dispusi sa se intoarca si sa mearga cu PSD in continuare. Si asta se poate face printr-o lovitura in interiorul ALDE! Dancila a anuntat ca le da functiile inapoi, votul de azi a aratat fix asta. Melescanu putea pleca din ALDE, putea demisiona, dar nu a facut-o. In felul asta,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

