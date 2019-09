Teodor Meleşcanu: "Patru colegi senatori din ALDE au votat pentru mine. Nu părăsesc grupul" "Au fost cativa colegi din ALDE (care au votat cu el in turul doi - n.r.) (...) Au fost alaturi de mine trei colegi si cu unul care nu a votat, deci patru. Nu am ezitat sa spun ca, din punctul meu de vedere, trebuie ca ALDE sa contribuie la relansarea discutiilor cu PSD si sa facem ceea ce e necesar pentru ca o guvernare constitutionala echilibrata sa ofere oamenilor posibilitatile pe care ei le asteapta foarte mult", a spus Melescanu dupa ce a fost ales presedinte al Senatului. "Asta a fost o decizie a grupului (sa il sustina pe Ion Popa - n.r.), eu am considerat ca am o sansa sa castig… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

