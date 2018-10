Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de evaluare a activitatii actualului ambasador roman la Washington, George Maior, este in plina desfasurare, urmand sa fie gata in doua- trei saptamani, din cate a precizat, vineri, ministrul de Externe. Teodor Melescanu a subliniat ca ultimul cuvant in privinta unei eventuale decizii de rechemare…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca in privinta unei rechemari a ambasadorului roman in SUA, George Maior, trebuie vazut daca exista argumentele necesare, insa a subliniat ca nu poate fi ignorat punctul de vedere al Parlamentului in acest caz."Nu ne putem permite…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, ca nu are "niciun fel de emotie" cu privire la o posibila remaniere."Toata lumea este supusa unei evaluari, este un lucru firesc, nu mi se pare nimic deosebit. (...) Sunt foarte la curent cu tot ce se discuta, dar nu pun mare pret…

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat, miercuri, la audierea de la Senat, ca nu a fost informat de ministrul de Externe privind demararea procedurii de revocarea. "Am avut o discuție ampla cu ministrul de Externe. Nu mi-a comunicat vreo decizie de demarare a procedurii de revocare.…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, marți, ca a avut o discuție cu Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, caruia i-a explicat "foarte detaliat" punctul sau de vedere referitor la scrisoarea lui Rudolph Giuliani. "In ceea ce privește declarația pe care am facut-o mi-o mențin", a spus…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa inceapa demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, titreaza…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca secretarul american al energiei, Rick Perry, i-a cerut ambasadorului George Maior ca autoritatile romane sa asigure concordanta intre legea off-shore si anexa prin care se fac calculele privind deducerea cheltuielilor.