Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Teodor Melescanu a declarat marti ca nu intentioneaza sa îsi retraga candidatura pentru sefia Senatului, mentionând ca în acest fel ALDE va avea garantia ca va fi tratat corect, informeaza Agerpres.

- Calin Popescu Tariceanu i-a cerut lui Teodor Meleșcanu sa se retraga din candidatura pentru sefia Senatului, dupa ce cei de la ALDE au fost luati prin surprindere de decizia lui Meleșcanu de a accepta oferta PSD. Acesta ar fi refuzt, potrivit unor surse politice citate de Antena 3. Urmeaza sa se…

- ALDE se reuneste, marti, in sedinta de urgenta, dupa scandalul legat de nominalizarea lui Teodor Melescanu, pentru sefia Senatului, din partea PSD. In partid sunt nemultumiri legate de aceasta decizie acceptata de Melescanu, astfel ca se va discuta despre soarta acestuia, in partid. Pe de alta parte,…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu este una dintre variantele PSD pentru sefia Senatului, sustin surse politice pentru Adevarul. Conditia pusa de premierul Viorica Dancila: Melescanu sa rupa cativa parlamentari de la Tariceanu, care ulterior sa sprijine Guvernul in Parlament la votul de restructurare si…

- "Am ințeles ca astazi in acest moment in cadrul grupului senatorial PSD s-a adoptat decizia de a-mi susține candidatura", a declarat fostul ministru de Externe, luni, la Parlament. Acesta a spus ca se va baza pe voturile celor care cred ca la conducerea Senatului este nevoie de "un om cu experiența,…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a afirmat ca, dupa ce Calin Popescu- Tariceanu isi va da demisia din functia de presedinte al Senatului, unul dintre vicepresedintii social-democrati ai acestui for ar putea asigura interimatul. "Nu am discutat (n.r. - in sedinta CExN) despre…

- Au existat in cadrul sedintei ALDE doar 2 abtineri pentru ruperea protocolului cu PSD, 2 abtineri pentru retragerea de la guvernare. 2 voturi impotriva si 9 abtineri la sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu pentru alegerile prezidentiale si 2 voturi impotriva si 9 abtineri pentru alianta cu partidul…

- ALDE se retrage de la Guvernare! Toti ministrii ALDE vor demisiona maine din Guvern, iar la inceputul sesiunii parlamentare, Calin Popescu Tariceanu se va retrage de la sefia Senatului, potrivit unor...