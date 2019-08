Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- Victor Ponta a postat, miercuri, un mesaj pe Facebook, cu referire la anunțul facut de Calin Popescu Tariceanu privind incheierea unei alianța politice intre Pro Romania și ALDE. Fostul premier a reacționat la anunțul facut de Calin Popescu Tariceanu. Redam integral mesajul scris de Victor Ponta pe…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat miercuri ca a hotarat, impreuna cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, incheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. De cealalta parte, Ponta confirma apropierea de Tariceanu și ALDE. ”Discuții fructuoase in aceasta…

- Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta au decis, miercuri, sa faca o alianța politica. Insa din declarațiile publice apare o problema: cum vor colabora cele doua partide din moment ce ALDE este la guvernare și Pro Romania este in opoziție, scrie stiripesurse.ro. Fostul premier Victor Ponta spunea recent…

- Teodor Meleșcanu admite ca relația PSD cu ALDE nu funcționeaza „pe anumite teme”, precizând ca decizia unei alianțe politice cu Pro România ar „stabiliza situația politica din România”. Întrebat la Digi 24 daca din punctul sau de vedere ALDE ar…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri ca formatiunea sa si Pro Romania, condusa de Victor Ponta, au decis sa colaboreze ca o alianta politica, cele doua partide urmand sa aiba gr...

- Candidatura lui Calin Popescu Tariceanu la alegerile preziențiale din noiembrie, susținut de ALDE și de Pro Romania, pare sa prinda contur. Intr-o intervenție la Romania TV, intrebat daca o asemenea alianța este posibila și care ar fi urmarile ei, analistul Bogdan Chirieac a precizat:…

- Pentru a evita sa ajunga in situația in care sa conduca un partid fara membri și, in final, chiar dispariția partidului, Calin Popescu Tariceanu trebuie sa redea speranța membrilor ALDE. Poate sa faca acest lucru prin alianța cu un partid mai bine plasat, altul decat PSD, fiind nemulțumiri in partid…