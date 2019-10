Teodor Meleșcanu nu are emoții în privința moțiunii de cenzură: 'Politica se face pe voturi, ca și fotbalul pe goluri' Președintele Senatului Teodor Meleșcanu a afirmat, joi, ca Guvernul PSD nu are de ce sa aiba emoții in privința moțiunii de cenzura, deoarece „politica se face pe voturi, ca și fotbalul pe goluri”. El a adaugat ca pana la decizia instanței privind excluderea sa din ALDE va ramane membru afiliat PSD, scrie Mediafax. "Lucrurile sunt foarte clare, pana la urma orice moțiune se bazeaza pe numarul de voturi. Vom vedea joi care este balanța. (...) Politica se face pe voturi, ca și fotbalul pe goluri. Nu avem cum sa ne facem emoții. Vom vedea ce se intampla", a declarat Meleșcanu, joi, dupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

