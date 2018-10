Stiri pe aceeasi tema

- In data de 9 octombrie, Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, organizeaza a doua ediția a conferinței internaționale „Security Challenges in the Balkans”. Evenimentul va aduce la Timișoara invitați cu o vasta experiența profesionala, pentru a dezbate…

- Concursul clasarilor universitare dintre unitatile de specialitate din Timisoara poate incepe din nou! Universitatea de Vest din Timișoara a anuntat ca este prezenta in acest an pentru prima oara in RUR Reputation Ranking și RUR Academic Ranking, un top realizat pe baza informațiilor furnizate chiar…

- De mare importanta pentru lumea stiintifica din domeniul arheologiei, situl de la Tibiscum a starnit interesul inca de acum doi ani specialistilor de la universitatea italiana. De altfel, bunele relatii stabilite de Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes cu…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Politia peruana a arestat 11 persoane in raiduri legate de un urias scandal de coruptie implicand sistemul judiciar al tarii si care a provocat furie la scara larga, a anuntat Ministerul de Interne duminica, citat luni de dpa, potrivit Agerpres. Printre cei arestati in aceste raiduri la care…

- Jeremy Hunt, noul ministru britanic de externe, a comis luni la Beijing o gafa care a provocat explozia de ras a gazdelor sale atunci cand a prezentat-o ca „japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza.