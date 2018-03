Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Melescanu: Istoria Romaniei este legata de valorile Francofoniei Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a transmis astazi, cu prilejul celebrarii Zilei Internationale a Francofoniei si aniversarii a 25 de ani de la aderarea României la miscarea francofona, ca "istoria României…

- Guvernul Romaniei saluta celebrarea astazi, 20 martie, a Zilei Internaționale a Francofoniei și aniversarea a 25 de ani de la aderarea Romaniei la mișcarea francofona. In 1991, Romania a obținut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Organizatiei Internationale a Francofoniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, potrivit unui comunicat de presa al MAE, remis duminica AGERPRES. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila prin care se solicita oficial inceperea evaluarii amdasadorilor, el precizand ca "nu exista nicio lista de ambasadori, nici primul, nici al doilea" si ca evaluarea va viza modul in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, ca evaluarea activitatii ambasadelor Romaniei desfasurata la nivelul MAE se va termina in maximum 10 zile si a precizat ca nu exista nicio lista cu sefi ai misiunilor diplomatice care vor fi evaluati, actiunea fiind una...

- "Nu exista nicio lista de ambasadori, nici primul, nici al doilea, este vorba de o cerere pentru evaluarea activitatii ambasadelor si asta inseamna implicit si a sefilor de misiuni care raspund de activitatea diplomatica in exterior. E o chestiune care la noi se face anual, fiecare ambasada la sfarsitul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat luni ca, in cursul acestui an, va avea loc o sedinta de guvern comuna romano-bulgara, in cadrul careia problema interconectivitatii va fi una dintre temele principale. "In cursul acestui an, va avea loc o sedinta de guvern comuna romano-bulgara…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, efectueaza joi si vineri o vizita oficiala in Republica Croatia. Potrivit MAE, in programul de joi al oficialului roman figureaza inaugurarea Consulatului onorific al Romaniei de la Split, intalniri cu autoritatile locale si o intrevedere…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Republicii Croatia, Davor Vidis, printre temele abordate fiind securitatea din regiune si "necesitatea" urmarii caii europene, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. In…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a prezidat, luni, reuniunea Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova (GAERM), a informat MAE, printr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, reuniunea a fost organizata la Bruxelles in marja Consiliului Afacerilor Externe, la ea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi Giorgi Abashishvili si pe consilierul prezidential de politica externa Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea la ceremonia de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, ieri, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, anunta News.ro. O astfel de intalnire are loc anual. Anul trecut, pe 20 februarie, Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul Afacerilor Europene, Ana…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca viitorul Romaniei este legat intr-o mare masura de stabilitatea si dezvoltarea regiunii Marii Mediterane, relatiile actuale dintre Romania si tarile din aceasta regiune fiind cu atat mai puternice cu cat ele "sunt cimentate de legaturile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, joi, o intrevedere cu omologul sau libian, Mohamed Taher Siala, aflat in vizita in Romania, si a discutat cu acesta inclusiv despre necesitatea solutionarii crizei din aceasta tara pe cale pasnica. Potrivit unui comunicat al MAE transmis…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri, cu aceasta ocazie seful diplomatiei romane subliniind vointa politica a ambelor parti de a dinamiza cooperarea economica, sectoriala si investitionala. Cei doi…

- Casa Romano – Chineza impreuna cu Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucuresti serbeaza Anul Nou Chinezesc - Anul Cainelui de Pamant la Ateneul Roman in data de sambata 10 februarie 2018, ora 18.30. Spectacolul de Gala este sustinut de grupul etnic „Nair Band” din China si trupa de copii „AS” a…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa susținuta de Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu și Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi.

- La 6 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizita de lucru la Bucuresti, la invitatia omologului sau roman, Teodor Melescanu. Vizita va include o intrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a plecat intr-o vizita de lucru la Bucuresti. Demnitarul se va intalni cu omologul sau, Teodor Melescanu.Intrevederea va avea loc la ora 11:00 si va fi urmata de o conferinta de presa.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ministrul Apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti in vizita oficiala, seful diplomatiei romane salutand ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.Seful…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, anunta MAE, intr-un comunicat. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene vor fi Libia,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, o intrevedere cu o delegatie a American Jewish Committee (AJC), condusa de presedintele executiv al acesteia, David Harris, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.In cadrul intrevederii,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- Activiștii maghiari au acoperit emblema ambasadei de la Budapesta cu steagul secuiesc, iar MAE susține ca scopul este de defaimare a simbolurilor nationale. ”Ministerul Afacerilor Externe îsi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a efectuat joi, 11 ianuarie 2018, o vizita de lucru la Cernauți, Ucraina. In timpul vizitei Meleșcanu s-a intalnit cu omologul sau Pavlo Klimkin și au discutat subiectul Legii educației și problema școlilor cu predare in limba romana. Șeful diplomației…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, aflat joi in vizita de lucru la Cernauti, a declarat ca, pana la identificarea unor solutii concrete, Romania va mentine subiectul Legii educatiei pe agenda discutiilor bilaterale cu Ucraina.Citeste si: Seful Senatului, mesaj DUR pentru Klaus…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie.Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis Agerpres,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, ministrul subliniind ca una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice cu Grupul statelor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a discutat, luni, la Haga, cu Ministrul Afacerilor Externe al Olandei, Halbe Zijlstra, despre aderarea României la Schengen, Negrescu mentionând ca este un drept.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…