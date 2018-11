Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 9 noiembrie 2018, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peacute;terSzijjaacute;rtoacute;.Cu aceasta ocazie, a fost trecut in revista stadiul actual al relatiilor bilaterale cu accent pe cooperarea economica, pe cresterea si diversificarea schimburilor comerciale reciproce si pe dialogul bilateral sectorial, in baza proiectelor in curs de derulare in domenii precum energia si i ...