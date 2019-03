Teodor Meleşcanu îi cere Germaniei să susţină aderarea României la spaţiul Schengen ''Ar fi de ajutor daca Germania ar sprijini activ aderarea Romaniei la zona Schengen. Ne-ar bucura acest lucru'', a declarat seful diplomatiei romane pentru ziarul german. Mai intai ar fi eliminate controalele in aeroporturi, apoi, in a doua etapa, pentru transportul rutier si feroviar. Ar fi mai bine decat nimic, a spus Teodor Melescanu.



Ministrul a argumentat ca Romania este deja parte a Sistemului de Informatii Schengen, folosit de autoritatile de securitate ale tarilor vizate pentru urmarirea de persoane si pentru cazuri de contrabanda. ''In plus, folosim cele mai moderne tehnologii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

