Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a trimis, la Cotroceni, cererea de rechemare in tara a lui George Maior, ambasador al Romaniei in SUA. Informatia a fost confirmata pentru Antena 3 de Teodor Melescanu, fiind prezentata miercuri in emisiunea „Esențial”. Amintim ca MAE s-a delimitat de…

- Biroul permanent al Senatului a decis, luni, sa îi trimita lui Klaus Iohannis propunerea pentru demiterea lui Bogdan Chiroțoiu din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, în urma anchetei parlamentare care arata ca ROBOR a fost manipulat, a anunțat senatorul ALDE Daniel Zamfir,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) se delimiteaza de declaratiile ambasadorului George Maior dintr-o scrisoare deschisa adresata Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului asupra activitatii SRI, in care acesta a contestat raportul intocmit in privinta sa si a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) se delimiteaza de declaratiile ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, prin scrisoarea deschisa adresata membrilor Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, care a…

- George Maior, fostul director SRI și actual ambasador al Romaniei in SUA, respinge intr-o scrisoare deschisa raportul Comisiei SRI din Parlament, care acuza serviciul de informații și pe fostul director de poliție politica și amestec in viața politica. George Maior cere desecretizarea completa a audierilor…

- Toni Grebla a facut o serie de precizari la Antena 3, in emisiunea „Esențial”, dupa ce, joi, purtatorul de cuvant al presedintelui a anuntat ca șeful statului a semnat decretul referitor la intrebarile pentru referendum. Potrivit anuntului facut de purtatorul de cuvant al presedintelui, cele…

- Zi grea pentru Tudorel Toader, luni se reia motiunea simpla. Programata initial pentru 8 aprilie, amanata apoi pentru 10 aprilie, de la 10:30, motiunea urma sa fie discutata in 10 aprilie de la ora 14:00, cand ministrul Tudorel Toader a venit la Parlament, precizand ca, pentru a fi prezent la dezbaterea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost tinta unor atacuri ”jalnice” in ultima perioada, iar acuzatiile potrivit carora cineva ar manipula dobanzile sunt periculoase pentru stabilitatea economica, in conditiile in care ”s-a sarit la gatul BNR”, a spus, luni, guvernatorul BNR,…