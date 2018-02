Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi Giorgi Abashishvili si pe consilierul prezidential de politica externa Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea la ceremonia de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi Giorgi Abashishvili si pe consilierul prezidential de politica externa Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea la ceremonia de…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, 22 februarie 2018, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi, Giorgi Abashishvili, si pe consilierul prezidential de politica externa, Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea…

- Cat platesc Primaria si Consiliul Judetean pentru Olimpiada Internationala de Matematica Cluj-Napoca gazduieste in 2018, in premiera, Olimpiada Internaționala de Matematica. Consiliul Judetean si Primaria aloca 725.000 de lei (155.000 euro, n.red) pentru organizarea competitiei ce se va desfasura,…

- Intr-o perioada in care analisti ca Dan Dungaciu avertizeaza ca Romania este „intr-un deficit profund de gandire strategica “ in materie de politica externa si relatii internationale, PSD da afara din Ministerul de Externe diplomati de cariera, dar pastreaza demnitari promovati strict pe baza de proptele…

- Romania e in pericol! O spune chiar șeful NATO. Coreea de Nord reprezinta o amenintare pentru toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice, a estimat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit dpa.''Coreea de Nord…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda a adresat vineri Guvernului o serie de solicitari pentru simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene in agricultura, precum existenta unui birou unic pentru avize, eliminarea conditionalitatilor suprapuse in tara si neschimbarea regulilor in timpul…

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut astazi, 6 februarie 2018, convorbiri cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, care efectueaza o vizita la București, la invitația șefului diplomației romane.Cu acest prilej, cei doi…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.„Ministrul…

- Dan Barna a scris vineri pe Facebook ca USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, argumentand ca acesta indeparteaza Romania de Uniunea Europeana, plasand tara noastra pe acelasi palier cu Polonia. Barna a mai scris ca afirmatia lui Melescanu potrivit careia "țara noastra respinge…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea statului de drept. "Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. „Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia…

- Romania si Polonia sunt impotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei, au declarat la Bucuresti ministrii de externe din cele doua tari. Teodor Melescanu a amintit ca Romania contribuie la bugetul comunitar - si astfel finantarile europene sunt…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri, 31 ianuarie 2018, pe ministrul apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti cu prilejul unei vizite oficiale. Seful diplomatiei romane a salutat ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme, evidentiind…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu omologul din Georgia, Levan Izoria, aflat in vizita oficiala in Romania. Agenda de discutii a fost axata pe aspecte de interes reciproc privind cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al…

- "(...)Eu nu am acceptat niciodata abuzurile și nu le voi accepta. Eu cred ca abuzurile de orice fel trebuie condamnate. Tot imi spuneți ca cineva ma da afara din partid. Nu ma da domle' nimeni afara din partid. A spus ca 'ne desparțim', dar eu nu plec ! Ințelegeți? Nu plec. S-a invocat ca am deviat…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit marti, 30 ianuarie 2018, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Seful diplomatiei romane a apreciat dinamica relatiilor bilaterale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.Seful…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- 31 de rectori ai celor mai importante universitați din Romania au transmis un mesaj public de susținere a lui Valentin Popa, rectorul Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava pentru funcția de ministru al Educației. Cei 31 de rectori susțin ca cel propus de PSD este o personalitate de marca a…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, Liceul Teoretic „Ioan Slavici“ din Panciu a sarbatorit 71 de ani de la inființare, in cadrul festivitații gazduite de Sala Mare a Casei de Cultura „Mihai Eminescu“. Evenimentul a reunit elevi, absolvenți, actuali și foști profesori. …

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei solicita imperios o reacție publica și masuri concrete atat ministrului de externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, cat și ministrului delegat pentru afaceri Europene, Victor Negrescu. CNMR avertizeaza ca numai in ultima luna statul roman, instituțiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a efectuat joi, 11 ianuarie 2018, o vizita de lucru la Cernauți, Ucraina. In timpul vizitei Meleșcanu s-a intalnit cu omologul sau Pavlo Klimkin și au discutat subiectul Legii educației și problema școlilor cu predare in limba romana. Șeful diplomației…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe ambasadorul agreat al Republicii Cuba in Romania, Roberto Cesar Hamilton Magana, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Cei doi oficiali au subliniat importanta asigurarii unei continuitati…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu apreciaza ca statele din zona Marii Negre au devenit un “poligon de incercare” pentru Rusia. In acest context, spune șeful diplomației romane, cooperarea și parteneriatul strategic romano-american este tot mai important pentru asigurarea stabilitații regionale.…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Cotidianul: Despre nevoia reducerii birocrației pentru beneficiarii fondurilor europene se discuta de multa vreme. Cum se vor reflecta noile masuri direct in activitatea beneficiarilor romani? Corina Crețu: O politica de coeziune mai simpla și mai flexibila reprezinta o prioritate pentru noi, nu doar…

- Jurnaliștii de la Euronews au realizat un material in extenso in care au prezentat și comentat scandalul din Romania generat de modificarea Legilor Justiției.Democrația din Romania se confrunta cu cea mai mare amenințare din timpul unei intregi generații, avertizeaza organizațiile civice din…

- In condițiile in care discuțiile pe Raportul privind compoziția Parlamentului European dupa ieșirea Marii Britanii din UE, unul dintre documentele esențiale pentru viitorul instituțiilor europene, avanseaza rapid, eurodeputata PSD Claudia Țapardel negociaza din partea grupului Socialiștilor și Democraților…

- Eugen Teodorovici i-a prezentat ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu o comparație cu Ungaria, la nivelul acordarii vizelor pentru China. Cei doi au pus un pariu in care Teodor Meleșcanu și-a asumat ca diferența va fi recuperata, iar Romania va ajunge cel puțin la nivelul Budapestei. …

- Alexandru Dedu a lasat sa se inteleaga ca postul lui Martin Ambros n-ar fi in pericol, iar antrenorul ar urma sa ramana in continuare selectioner pana la Olimpiada de la Tokio din 2020. "In momentul de fata sunt destul de afectat de rezultatul de ieri. Acest turneu in sine necesita mai mult…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca Romania ramane consecventa pozitiei privind crearea a doua state - Israel si Palestina -, punctand ca trebuie gasita in urma dialogului direct intre cele doua parti, fara a se recurge la masuri unilaterale, care ar putea avea un impact…

- Ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a subliniat ca poziția României în cazul procesului de pace din Orientul Mijlociu este un împotriva masurilor unilaterale care ar putea avea un impact negativ asupra

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, joi, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, seicul Ahmed Ali Hamad Almualla. Potrivit unui comunicat de presa al MAE, seful diplomatiei romane a apreciat contributia ambasadorului Ahmed Ali Hamad Almualla la dezvoltarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe noul ambasador al Georgiei la Bucuresti, Nikoloz Nikolozishvili, in vizita de prezentare, se arata intr-un comunicat al MAE remis Agerpres. Potrivit sursei citate, ministrul Melescanu l-a felicitat pe diplomatul georgian pentru numirea…

- Naționala Romaniei va intra, de la inceputul anului viitor, in focul partidelor retur din Rugby Europe Championship (REC), decisive pentru accederea la Cupa Mondiala din Japonia din 2019. Conform calendarului prezentat de Rugby Europe, Româna va juca împotriva Germaniei, la București,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in discursul rostit la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale, ca si-ar fi dorit ca in ultimul an sa vada o mai mare preocupare a decidentilor politici pentru consolidarea democratiei independentei justitiei, in schimb constatand preocuparea acestora…

- Georgia este pregatita sa intensifice relațiile comerciale și economice cu Republica Moldova. O declarație in acest sens a facut președintele Georgiei, Ghiorghi Margvelașvili, la intilnirea de la Tbilisi cu prim-ministrul Moldovei, Pavel Filip, la care parțile au discutat despre cooperarea moldo-georgiana…