- Ședința Senatului în care se alege președintele Camerei Superioare a început. Social democrații își testeaza marți majoritatea dupa plecarea ALDE de la guvernare și dupa demisia lui Calin Popescu Tariceanu de la șefia Senatului. Pentru a deține controlul la Senat, PSD l-a propus pe…

- Tariceanu a fost intrebat ce se va intampla cu senatorii ALDE care vor vota pentru Teodor Melescanu si nu pentru Ion Popa, propunerea formatiunii."Nu stiu daca e cazul sa stau sa raspund la speculatii. Este o hotarare pe care noi am luat-o in forurile statutare si este o obligatie pentru…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu atrage atentia ca, prin propunerea PSD pentru sefia Senatului, in persoana lui Teodor Melescanu, se produce "o situatie nefireasca", pentru ca ALDE va intra, la vot, cu doi candidati. "Regulamentul spune foarte clar: ca fiecare grup parlamentar in Senat poate sa…

- „Un atac, o lovitura sub centura pe care doamna Dancila, impreuna cu colegii ei, vrea sa o aplice ALDE. Decizia luata in ALDE a fost ca ALDE sa aiba o propunere in persoana colegului nostru Iani Popa. Ne vom trezi in situația nefireasca de a avea doua propuneri pentru funcția de președinte, amandoua…

- Teodor Meleșcanu (78 de ani), susținut de PSD pentru funcția de președinte al Senatului, are un CV stufos, presarat cu funcții importante inainte și dupa Revoluție: Meleșcanu a facut cariera in diplomație și inainte de 1989, pentru ca la scurt timp dupa Revoluție sa intre in politica - in 1992 devine…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat ca tatal din familia celor doi romani decedați in Grecia in urma unei furtuni violente va fi externat vineri din spital. Ministrul a mai spus ca vor fi eliber...

- Romania este o tara "foarte interesata" de ceea ce se intampla in vecinatatea sa estica, evolutiile din aceasta zona creand, uneori, "probleme de securitate", a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in deschiderea Programului Diplomatic European. "Suntem o tara…