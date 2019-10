Regulamentul de funcționare a Consiliului Județean a fost actualizat

Regulamentul de funcționare a Consiliului Județean a fost actualizat in Politic / on 03/10/2019 at 12:18 / Consilierii județeni au adoptat, în cea mai recentă ședință a forului de conducere județean, un proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului… [citeste mai departe]