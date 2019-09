Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Meleșcanu a declarat ca își dorește sa ramâna membru al ALDE, precizând ca a fost neplacut surprins de propunerea excluderii din partid a celor care candideaza la funcții din conducere, în contextul în care a fost propus de PSD la șefia Senatului, relateaza Mediafax.„Eu…

- „Eu sunt membru ALDE și doresc sa raman membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alaturi de domnul președinte Tariceanu și am contribuit la proiectul politic care se numește ALDE. Am stat alaturi de domnul Tariceanu in momente dificile, de exemplu excluderea din PNL in perioada lui Crin Antonescu.…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, a explicat ca ar exista o soluție de compromis, daca și cei din ALDE vor fi de acord. Meleșcanu le cere sprijinul pentru a deveni președinte al Senatului, demisioneaza din grupul ALDE, dar ramane senator afiliat grupului. Astfel, ALDE va continua sa aiba grup parlamentar…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit marți ca partidul a fost la un pas de ruptura. Teodor Meleșcanu a primit susținerea PSD pentru funcția de președinte al Senatului cu planul ca fostul ministru de Externe sa aduca spre PSD circa 15 parlamentari ALDE, a indicat Tariceanu la Antena 3.„Este…

- Teodor Meleșcanu (ALDE) a declarat, dupa intrevederea cu colegii din grupul senatorial, ca ar putea sa ajute mai mult partidul din postura de președinte al Senatului, dar a admis ca nu are susținerea tuturor colegilor sai. ”Evident ca exista și rețineri și am spus sa mergem in plen sa vedem votul. Nu…

- "Romania ar fi avut o sansa cu Mircea Geoana presedinte" "Romania ar fi avut o sansa, ar fi aratat altfel cu Mircea Geoana presedinte, decat in halul in care a ajuns in al doilea mandat al lui Traian Basescu. Din punct de vedere al securitatii, este o recunoastere atat pentru Geoana, cat…

- Aceasta a fost depusa pe 3 iunie in plen. 'Ce s-a intamplat, in 26 mai, la sectiile de votare din diaspora a fost picatura care a umplut paharul. Nu mai putem tolera proasta gestionare a MAE, a acestui minister-far responsabil de dezvoltarea relatiilor bilaterale si multilaterale si de imaginea Romaniei,…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, susține ca vinovat pentru blocajul votului in diaspora este Biroul Electoral pentru secțiile din strainatate, asta pentru ca MAE are doar obligația de a asigura sprijin logistic, nu determina numarul de secții.”Alegerile pentru PE: vreau sa precizez…