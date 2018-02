Stiri pe aceeasi tema

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente" ar constitui "o incalcare grosolana" a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, joi, in cadrul unei declaratii comune de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz. Cei doi oficiali au raspuns…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limita competentelor", dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania.

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a sustinut, luni, ca prioritatile Romaniei in ceea ce priveste bugetul Uniunii Europene dupa iesirea Marii Britanii sunt fondurile de coeziune si politica agricola comuna.

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina, precizand ca Romania nu ii va uita niciodata pe cei care vorbesc si fac parte din etnia romaneasca.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina. Scoala, in care invata aproximativ 200 de copii romani,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen si relatiile intre cele doua tari in plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis marti AGERPRES,…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Publicatia britanica The Financial Times scrie ca guvernele UE critice la adresa Poloniei nu se limiteaza la Europa de Vest si ca nu “chiar fiecare tara fosta comunista din Europa Centrala si de Este este o oaie neagra a UE&".

- Tudorel Toader a spus ca, intr-adevar, nu l-a cautat niciodata pe Klaus Iohannis, dar nu inseamna ca l-a evitat, el sustinand ca i se pare normal sa ramana in banca sa si de acum incolo, in limitele competentelor sale. "Oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii acestor…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press. Ministrul…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a subliniat ca poziția României în cazul procesului de pace din Orientul Mijlociu este un împotriva masurilor unilaterale care ar putea avea un impact negativ asupra

- Corespondența de la Sorin Popescu: Eurodeputați romani au confirmat la o intalnire cu presa din Romania riscul ca in cadrul instituțiilor europene sa se incerce o modalitate de condiționare a acordarii fondurilor europene de situația statului de drept, dar au apreciat ca o astfel de masura este dificil…

- Deputatul neafiliat Daniel Constantin, fost vicepremier, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, și cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au scos Romania de pe lista partenerilor strategici ai SUA. ''Mesajul SUA este fara precedent la adresa unui partener strategic și nu numai. Pastrarea…

- Au fost discutii, in prima parte a zilei de marti, la Parlament, mai exact in biroul presedintelui Senatului, pe fondul comunicatului dinspre Departamentul de Stat, pe tema modificarilor legilor Justitiei. La intrevedere a fost prezent ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Dar si – la un moment dat…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept.De…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, luni, 27 noiembrie, convorbiri cu viceprim-ministrul și ministru al afacerilor externe și europene al Republicii Slovenia, Karl Erjavec, aflat in vizita oficiala in Romania.

- Ministrul polonez al justitiei, Zbigniew Ziobro, a anuntat luni deschiderea unei anchete preliminare privind expunerea, in cursul unei manifestatii nationaliste ce a avut loc sambata, a unor fotografii cu eurodeputati polonezi din opozitie atarnati in spanzuratoare, relateaza AFP. Este vorba de sase…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat luni ca Romania este dispusa sa se angajeze in discuțiile privind o reforma a spațiului Schengen. "Am reiterat necesitatea revenirii la un spațiu Schengen pe deplin funcțional, ceea ce este în beneficiul cetațenilor,…

- Luni, Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri. Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat joi, 23 noiembrie 2017, la conferința internaționala „Concurenta 2.0 – Evolutia concurentei in sectoare cheie“, eveniment organizat de Consiliul Concurenței din Romania. In intervenția sa, ministrul delegat a subliniat faptul…

- Falsul nu trebuie combatut prin cenzura, nici prin contrapropaganda, ci prin informatii bine argumentate si documentate, a declarat, joi, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, la lansarea volumului "Provocari la adresa edificarii spatiului comunicational comun Romania - Republica Moldova. Elemente…

- La randul sau, Melescanu a subliniat din nou sustinerea pe care Romania o acorda suveranitatii acestei tari. Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari a multumit Romaniei pentru cei 50 de consilieri si traineri care au pregatit fortele de politie irakiene si pentru 'disponibilitatea de a primi si trata…

- Romania, ca țara care s-a aflat de partea Irakului in lupta anti-Daesh, "are tot dreptul" sa participe la reconstrucția acestei țari, a afirmat, joi, ministrul irakian de Externe, Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari, in cadrul unei declarații comune de presa cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu.…

- Inaltul oficial european a reiterat promisiunea unui acord de liber schimb cuprinzator dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, in martie 2019, daca vor fi rezolvate problemele privind factura de Brexit si frontiera irlandeza. "Daca reusim sa negociem o iesire ordonata [a Marii…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a recunoscut ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se afla proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot.

- Comisia de aparare a Senatului a aprobat luni, cu unanimitate de voturi, un raport de adoptare a proiectului de lege pentru achizitia primului sistem de rachete Patriot. La sedinta comisiei au participat ministrul Apararii, Mihai Fifor, si ministerul de Externe, Teodor Melescanu, care s-a…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a recunoscut luni ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a venit la București pentru a se interesa de achizitia rachetelor Patriot.„(...) M-a intrebat cum a fost cu cvorumul, saptamana trecuta, si i-am spus ca sunt probleme de cvorum, din cand…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit marti cu presedintele Parlamentului din Muntenegru, Ivan Brajovic, informeaza un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, ministrul Teodor Melescanu a transmis felicitari presedintelui Parlamentului muntenegrean pentru succesul inregistrat…

- In medie, femeile au caștigat mai puțin decat barbații in toate statele membre ale Uniunii Europene, insa acest decalaj de salarizare variaza, arata datele Eurostat.In 2015, cel mai redus decalaj de salarizare intre femei și barbați se inregistra in Luxemburg și Italia (ambele cu 5,5%),…