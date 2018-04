Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este preocupata ca acordul de ridicare a vizelor pentru Canada sa nu fie afectat de cersetorii romani care sunt tot mai prezenti in aceasta tara sau de retele infractionale, aratand ca vor exista discutii intre…

- Prezent la Arad intr-o conferinta de presa la ALDE, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat despre informatii aparute in presa de peste ocean cu privire la inmultirea numarului de cersetori romani in Canada, dupa ridicarea vizelor, ministrul aratand ca exista preocupare pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca in Romania ”se simte o prezenta foarte solida” a spionajului rusesc. Ministrul a comentat si pozitia Ambasadei Rusiei la Bucuresti, care a calificat anuntul MAE privind expulzarea unui diplomat rus drept "manifestarea nebuniei…

- Ministerul de interne britanic verifica vizele tuturor rușilor bogați carora le-au fost eliberate vize in cadrul programului de atragere a investitorilor, a anunțat premierul britanic Theresa May, scrie The Times, potrivit reportervirtual.ro.

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat,…

- Perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, insa exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie…

- Ucraina a avertizat vineri ca le va interzice alegatorilor rusi accesul in consulatele tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, care au loc la patru ani de la anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, scrie Le Figaro, citat de News.ro. Pe pagina sa de Facebook,…

- In primele doua luni dupa ridicarea vizelor, 415 romani au cerut azil in Canada, potrivit unui raspuns oferit de Ministerul Imigrației, la o solicitare a cotidianului Libertatea. Spre comparație, pe toata durata anului 2016 au doar 120 de astfel de solicitari. Potrivit unor surse diplomatice, guvernul…

- Romania doreste sa contribuie activ la relansarea proiectului european, asumandu-si parte a acestui deziderat prin organizarea summitului european extraordinar de la Sibiu din 9 mai 2019, pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului UE, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca o problema a autoritatilor o reprezinta educatia preventiva si atrage atentia ca romanilor le lipseste constientizarea riscului si interesul de a fi informat. ''Ne mai trebuie mult timp pana cand nu vom mai vedea birturile pline atunci cand in jurul nostru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis Agerpres, intalnirea a…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES, intalnirea…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Buda: Melescanu sa plece de la conducerea MAE, nu a descifrat bine mesajul de la Bruxelles Eurodeputatul clujean, Daniel Buda, cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care ”nu are capacitatea de a descifra mesajul ferm de la Bruxelles”, din raportul de tara al CE, unde ”se arata cu subiect…

- O expeditie stiintifica de-a lungul coastei provinciei Columbia Britanica (in vestul Canadei) va dezvaluie internautilor din lumea intreaga secretele unor zone din Oceanul Pacific aproape deloc explorate pana acum, a anuntat marti guvernul canadian, potrivit AFP. In programul acestei expeditii, care…

- Surse apropiate realizatorului au marturisit ca in scurt timp prezentatorul de stiri urmeaza sa paraseasca pentru o vreme scena televiziunii pentru a se inrola in Politia Romana. Mai multi reprezentanti din structurile de conducere ai MI au vizitat sediul Kanal D pentru a avea o discutie cu conducerea…

- Premierul Viorica Dancila a convocat astazi, la Palatul Victoria, primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului. "Unitatea trebuie sa fie cuvantul cheie in Anul Centenarului. Toți cei care doresc sa se implice și sa aduca plus valoare proiectelor dedicate celebrarii Centenarului Marii…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat miercuri ca institutiile afectate au luat masurile necesare pentru protectia datelor si anchetarea incidentului. "Atacul a fost izolat si a controlat in cadrul administratiei federale" responsabile de retelele informatice guvernamentale,…

- ”Am aflat, nu cu surprindere aș putea spune, anunțata intenție a președintelui CJ Vrancea, Marian Oprișan, de a candida pentru o funcție la nivel central, in cadrul PSD. Evident, pentru a putea avea o parghie la indemana, ulterior, astfel incat sa-și vada visul de-o viața cu ochii: ministru de Interne.…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Romanii ar putea avea nevoie, din nou, de vize pentru a intra in Canada. Desi obligativitatea vizelor a fost ridicata la 1 decembrie anul trecut, oficialii de la Ottawa iau in calcul reintroducerea lor, scrie presa canadiana. Asta dupa ce numarul cererilor de azil a crescut foarte mult in ultimele doua…

- In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016. Informatia apare in presa de la Ottawa , care scrie ca reprezentanti ai guvernului canadian au discutat despre acest subiect cu diplomati romani. In cazul bulgarilor, in schimb, numarul cererilor de azil…

- In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016. Informatia apare in presa de la Ottawa , care scrie ca reprezentanti ai guvernului canadian au discutat despre acest subiect cu diplomati romani. In cazul bulgarilor, in schimb, numarul cererilor de azil…

- Numarul romanilor care au cerut azil in Canada a crescut considerabil, dupa ce aceasta tara a eliminat vizele, in decembrie anul trecut. In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016. Informatia apare in presa de la Ottawa, care scrie ca reprezentanti…

- Numarul romanilor care au cerut azil in Canada a crescut considerabil, dupa ce aceasta tara a eliminat vizele, in decembrie anul trecut. In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016. Informatia apare in presa de la Ottawa, care scrie ca reprezentanti…

- O femeie din Brazilia a fost ingropata de vie. Rosangela Almeida dos Santos, in varsta de 37 de ani, a fost internata la Spitalul Do Oeste din Barreiras, timp de o saptamana, acuzand stari de oboseala severa, inainte sa „moara”. Potrivit certificatului ei de deces, a murit din cauza „șocului septic”,…

- Romanca Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a avut parte de o surpriza minunata vineri seara, cand organizatorii turneului Premier 5 de la Doha i-au oferit un wild card pe tabloul principal. Mihaela Buzarnescu va juca in premiera pe tabloul principal al unui turneu de categorie Premier…

- Faptul ca de la 1 decembrie 2017 romanii pot traversa oceanul catre Canada fara a mai avea nevoie de viza i-ar fi putut determina pe mai mulți dintre aceștia sa caute zboruri pentru anul 2018.

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Simona Halep se destainuie: ”Cand ma hotarasc sa fac un copil, voi renunța la tenis”. Pe ce barbat ar vrea sa-l intalneasca Simo. Simona Halep nu are in acest moment nici o relație. Acum nu exista nimeni in viața mea. Mi-aș dori sa-mi intalnesc iubirea. Trebuie sa fie frumos, bland și sa se poarte frumos…

- Vești proaste pentru fanii Simonei Halep! Deși aceasta a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile Romaniei de la Fed Cup cu Canada, Halep nu va juca la Cluj. Simona Halep va sta in tribune la Cluj. Motivul il reprezinta accidentarea suferita de jucatoarea noastra la Australian Open.…

- De-a dreptul fascinant! Saptamana viitoare, o țara va preda aceasta insula unui alt stat, urmand ca, dupa doar șase luni, teritoriul sa-i fie returnat. Mai precis, Franța va preda peste 3.000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa, in doar sase…

- Teodor Melescanu, propus pentru portofoliul Afacerilor Externe in Cabinetul Dancila, a primit, luni, avizul comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului cu 14 voturi "pentru", 7 "impotriva". El a enumerat prioritatile ministerului, care "sunt cele inscrise in programul de guvernare", Melescanu…

- Pe principiul „doi in plus și trei degeaba”, domeniul Afacerilor Externe va fi ocupat in Cabinetul Dancila de cinci oameni: ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, ministrul Fondurilor Europene,…

- Bucuresti, 29 ian /Agerpres/ - Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". AGERPRES/(A…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre miniştrii Cabinetului…

- Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino, a spus ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vineri, in urma discutiilor cu omologul Nicola Renzi, informeaza news.ro."Romania va sprijini avansarea evolutiilor in domeniul negocierii…

- "Trebuie sa existe noi consecinte pentru regimul" nord-coreean "la fiecare noua agresiune", a declarat secretarul american de Stat, Rex Tillerson, in deschiderea unei intalniri la Vancouver, organizata de SUA si Canada si reunind principalii aliati ai Statelor Unite in demersul lor de a pune presiune…

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3. Acesta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la...

- Doi miniștri au trait momente cumplite, in aceasta seara! A fost panica in aeronava Tarom spre Suceava. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, avionul cu destinația Suceava a fost obligat sa aterizeze la Iasi. In avion se aflau doi membri ai guvernului Tudose, ministrul Afacerilor Externe, Teodor…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu acel barbat. "Noi avem treaba! Sunt consilier pe domeniul sindical și dialogul ministrului, afacerilor interne, cu personalul ministerului. M-au oripilat și pe mine…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- In lumea intreaga, a devenit tot mai populara in ultima vreme miscarea care incurajeaza tinerele sa-si accepte si sa-si iubeasca corpul. O femeie din Canada promoveaza acest curent si sute de mii de persoane din lumea intreaga stau zilnic cu ochii pe ea. Au si motive.

- Micuța Brenlyn, in varsta de șapte ani, vorbea la telefon cu bunica ei, cu cateva saptamani inainte de Craciun. Cand a fost intrebata de iși dorește de la Moș Craciun, fetița a spus ca vrea sa primeasca doar tampoane și absorbante. Evident, bunica a fost mai mult decat surprinsa și a luat legatura imediat…