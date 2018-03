Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Teodor Melescanu a afirmat, luni, la finalul reuniunii la nivelul ministrilor de Externe a Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia, ca aceasta intalnire a fost o oportunitate pentru asumarea angajamentului fata de consolidarea proiectului european. "Discutiile s-au concentrat pe…

- Trilaterala Romania-Bulgaria-Grecia la nivelul ministrilor de externe La Bucuresti are loc luni trilaterala România-Bulgaria-Grecia la nivelul ministrilor de externe. Despre principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii ne spune mai multe Carmen Gavrila: "Obiectivele declarate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, in contextul vizitei in Croatia, consultari cu viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric, si intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. Alte teme abordate De asemenea,…

- Horoscop Romanii continua sa creada in Europa și in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea și dinamismul lor, in construirea viitoarei Uniuni Europene, ale carei baze se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, in timpul Președinției romane a Consiliului UE

- Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marti, la Pitesti, ca pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt in grafic. "Noi spunem (...) ca Romania este in grafic in acest proces de pregatire, implicand toate…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 6 martie, o convorbire telefonica cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, la inițiativa acestuia. Premierul Boyko Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern și a mulțumit doamnei Prim-ministru pentru contribuția…

- Peste 50% dintre romani au incredere Parlamentul European, spre deosebire de 21% care cred in Guvernul tarii, arata concluziile raportului national pentru Romania, ce face parte din studiul Eurobarometru standard 88. Doi din trei romani (66%) sunt optimisti in legatura cu viitorul Uniunii…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe al Frantei, a declarat, luni, ca Teheranul trebuie sa rezolve preocuparile legate de programul sau balistic, in caz contrar Iranul risca noi sanctiuni economice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rachetele balistice ale Iranului pot…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat vineri, in cadrul reuniunii saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene, finalizarea primei etape a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Presedintiei…

- A fost prima intalnire a premierului cu familia Regala, de la investirea guvernului condus de Viorica Dancila. Au fost discutate subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in vederea promovarii și susținerii Președinției Romaniei a Consiliul Uniunii Europene din ianuarie-iunie…

- Ministerul de Externe de la București reacționeaza la acuzațiile funcționarilor Președinției, precum Consulul Romaniei, Mihai Baciu, a determinat pe unii alesi locali din raioanele de la nord sa semneze declaratii de unire contra plata. Astfel, MAE considera ca se declara o logica specifica campaniei…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Consiliul Uniunii Europene pentru afaceri externe va discuta despre situația actuala din Republica Moldova, impreuna cu alte probleme ce vor fi examinate in cadrul ședinței de la 26 februarie. Potrivit unui comunicat al Consiliului, miniștrii de externe din UE intenționeaza sa se concentreze pe crearea…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Potrivit MAE, ministrul…

- Cucerirea Vidinului a incheiat participarea victorioasa a armatei romane la Razboiul de Independența. Dupa victoria de la Plevna, armata romana s-a deplasat in regiunea Vidinului, pentru zdrobirea forțelor otomane din nord-vestul Bulgariei, in condiții foarte grele, pe drumuri troienite și sub atacul…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati a iesit intr-o conferinta de presa pentru a face publice achizitiile anului 2017 in ceea ce priveste reinnoirea parcului de nave. Astfel ca, unul din cele mai importante proiecte de achizitie al AFDJ a fost contractul incheiat intre Santierul Naval…

- Presedintele Senatului Romaniei a avut o intrevedere, ieri, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, Calin Popescu-Tariceanu a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica a cooperarii bilaterale…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.…

- Ungaria ar putea iesi din discutiile de la ONU privind un pact pentru imigratie din cauza tonului pro-migrare care ameninta interesele de securitate ale Ungariei, a declarat ministrul de Externe ungar, Reuters, scrie news.ro.„ONU doreste sa creeze un pact care va incuraja migratia, noi avem…

- Site-ul de prezentare a pregatirii presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial in aceasta seara de ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Site-ul poate fi accesat la adresa romania2019.eu, iar Ministerul de Externe a lansat o campanie publica de consultare…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Opozitia din Siria a anuntat, sambata, ca nu va participa la Congresul Dialogului National Sirian, care se va desfasura in statiunea Soci, pe litoralul rus al Marii Negre, in perioada 29-30 ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat joi ca schimbarile politice din tara nu vor afecta exercitarea presedintiei române la Consiliul UE. "Daca vorbim acum de schimbari guvernamentale - eu am mai spus lucrul acesta - presedintia nu va fi afectata de schimbarile…

- Oficialul european a spus ca Europa trebuie sa gaseasca o cale de a crea si adopta un sistem de azil comun european. ''Nicio decizie nu va fi luata astazi, dar cred ca ministrii vor contribui intr-o maniera constructiva la gasirea unei solutii'', a afirmat Avramopoulos, in cadrul reuniunii organizate…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) si-a luat angajamentul sa ofere 100.000 dolari pentru a ajuta Organizatia pentru Cooperare Economica a Marii Negre (OCEMN) sa dezvolte si sa consolideze comertul cu produse agroalimentare in regiunea Marii Negre, potrivit unui comunicat…

- Ce are de ascuns cineva de tine cu tot dinadinsul sa induca in eroare opinia publica? Jalnic mod de a justifica o comasare de 2 scoli dintre care una are 701 de elevi iar alta 891 in conditiile in care celelalte au sub 500 de elevi. Am ascultat cateva afirmatii contradictorii la sedinta CL Carei din…

- Rusia este din nou cel mai mare exportator mondial de grau, o schimbare care reorienteaza comertul global cu grau in jurul regiunii Marii Negre, amintind de dominatia fostei Uniuni Sovietice...

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- Zi importanta. Dupa consultarile de la Cotroceni, sunt asteptate precizarile pe care urmeaza sa le faca, in scurta vreme, Klaus Iohannis. Pe surse s-a aflat ca Viorica Dancila a ajuns la sediul Presedintiei in aceasta dupa-amiaza, la finele discutiilor avute de Klaus Iohannis, timp de patru ore, cu…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- Activiștii maghiari au acoperit emblema ambasadei de la Budapesta cu steagul secuiesc, iar MAE susține ca scopul este de defaimare a simbolurilor nationale. ”Ministerul Afacerilor Externe îsi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina. Scoala, in care invata aproximativ 200 de copii romani,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu secretarul general al Comisiei Europene, Alexander Italianer, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina…

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- Bulgarul care cere independenta a trei regiuni de la sud de Dunare si alipirea lor cu România s-a facut nevazut. Boris Kamenov vrea sa separe judetele Vidin, Vratsa și Montana de Bulgaria, iar apoi sa ceara alipirea de România. Doar ca de la vorba, la fapta, e cale lunga. …

- Initiativa desfasurarii unui referendum local la Balti privind revocarea primarului Renato Usatii vine chiar de la acesta, care vrea astfel sa puna capat speculatiilor privind neincrederea locuitorilor orasului in administratia locala. Asa a comentat Dumitru Ciubasenco, vicepresedintele „Partidului…

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni…

- Daulet Batrasev, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Kazahstan in Romania, a transmis un mesaj in care vorbeste despre relatia apropiata dintre cele doua state, evidentiind cresterea schimburilor comerciale, importanta Romaniei ca poarta de acces catre Europa de Vest, dar si valorile…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intilni cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Despre asta a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European au ajuns la un acord, miercuri, privind consolidarea legislatiei pentru a preveni finantarea terorismului si spalarea banilor, potrivit unui comunicat al Consiliului UE, scrie Mediafax.ro.

- Ungaria indeamna Uniunea Europeana sa urgenteze discutiile privind aderarea Muntenegrului la Blocul comunitar, a declarat, marti, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza Mediafax, citand agentia MTI. “Ungaria ar dori...

- Romania va detine presedintia Strategiei UE pentru regiunea Dunarii in anul 2019, in acelasi an in care tara noastra se va afla si la conducerea presedintiei Consiliului UE, a afirmat joi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta Agerpres."Romania a reusit obtinerea…

- UE critica mereu politica celorlalte state fata de Orientul Mijlociu, insa nu vine cu nicio propunere concreta. E cu siguranta prea putin pentru o Uniune care finanteaza autonomia palestiniana. Mogherini a subliniat inca o data faptul ca UE nu are o politica proprie in Orientul Mijlociu.…