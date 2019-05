Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, cere scuze romanilor din diaspora care nu au putut sa-si exercite dreptul de vot sau care au fost obligati sa stea la coada ore intregi pentru a putea vota. El spune ca a dispus anchete in tarile unde au fost "situatii regretabile" si anunta ca a cerut o analiza…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a transmis, luni seara, un mesaj halucinant în care își cere scuze, cu mare întârziere, pentru votul din diaspora dar nu da niciun semn ca își asuma responsabilitatea acestei

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, cere scuze romanilor din diaspora care nu au putut sa-si exercite dreptul de vot sau care au fost obligati sa stea la coada ore intregi pentru a putea vota. El spune ca a dispus anchete in tarile unde au fost „situatii regretabile” si anunta ca a cerut o analiza…

- O petitie online prin care se cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, a fost initiata de Declic, duminica, dupa ce mii de romani din diaspora nu au putut sa voteze din cauza proastei organizari de la Bucuresti. In cateva ore, peste 60.000 de oameni au semnat petitia si numarul acestora…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca nu are ce sa-si reproseze cu privire la organizarea alegerilor europarlamentare si a referendumului pe justitie in strainatate si crede ca in zonele unde sunt grupati foarte multi romani nu se poate face fata prin consulate si doua sau trei circumscriptii,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a pasat duminica responsabilitatea pentru romanii care stau la cozi in diaspora catre Autoritatea Electorala Permanenta, explicand ca se pot lua masuri „foarte rapide” in cazul in care institutia va decide prelungirea programului de votare. Melescanu a venit apoi…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat ca va formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu: „Este revoltator cum sunt umiliți romanii din diaspora”. La majoritatea secțiilor de votare din strainatate, romanii stau la coada pentru a-și exprima opțiunile politice.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, propune inființarea a 441 de secții de vot in Diaspora, mai mult decat dublul secțiilor de vot de la precedentele alegeri europene.Dupa centralizarea comunicarilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind inființarea de secții de votare…